AFP: Európa a arabské štáty vyvíjajú tlak na Izrael
Autor TASR
Bejrút 10. apríla (TASR) - Európske a arabské štáty vyvíjajú tlak na Tel Aviv, aby prestal útočiť na Bejrút. V piatok to pre agentúru AFP uviedol nemenovaný západný diplomat, a to dva dni po smrtiacich izraelských útokoch na Libanon, ktoré si vyžiadali vyše 300 mŕtvych, píše TASR.
„Európske štáty, krajiny Perzského zálivu a Egypt vyvíjajú na Izrael neustály diplomatický tlak, aby po ‚čiernej strede‘ zabránili obnoveným izraelským leteckým útokom na Bejrút,“ uviedol v piatok diplomat, ktorý hovoril pod podmienkou zachovania anonymity.
Vo štvrtok popoludní izraelská armáda varovala pred blížiacimi sa útokmi na rozsiahle, husto osídlené oblasti južnej časti Bejrútu, avšak doposiaľ túto hrozbu nezrealizovala. Toto varovanie zahŕňalo oblasti, v ktorých sa nachádzajú veľké nemocnice, a cesta k jedinému medzinárodnému letisku v krajine.
Libanonský minister dopravy Fayez Rasamny vo vyhlásení, ktoré vo štvrtok zverejnila štátna tlačová agentúra NNA, oznámil, že od zahraničných diplomatov „dostal ubezpečenie“, že letisko a cesta vedúca k nemu budú od útokov ušetrené.
Medzičasom zástupcovia vedenia nemocnice Rafic Hariri, najväčšieho verejného zdravotníckeho zariadenia v krajine, AFP povedali: „Dostali sme uistenia aj od Medzinárodného výboru Červeného kríža, že nemocnica nebude terčom útokov.“
Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vo štvrtok vyzvala Izrael, aby zrušil varovanie o evakuácii pre bejrútsku štvrť Džnáh, pretože v nemocniciach Rafic Hariri a Al-Zahraa v tejto štvrti sa nachádzalo až približne 450 pacientov, z toho 40 na jednotke intenzívnej starostlivosti.
Izraelské útoky v noci a v piatok, o ktorých informovala NNA, predsa len zasiahli niekoľko dedín v južnom Libanone, no hlavnému mestu sa vyhli.
Libanonské militantné hnutie Hizballáh zase oznámilo niekoľko raketových útokov na severný Izrael, ako aj útoky na izraelské jednotky postupujúce v pohraničnej oblasti.
Izrael podnikol v stredu od začiatku vojny najsilnejšie údery na Libanon, pri ktorých prišlo o život viac ako 300 ľudí a vyše 1000 utrpelo zranenia. K útoky došlo len niekoľko hodín po oznámení dohody o dvojtýždňovom prímerí medzi USA a Iránom, pričom Tel Aviv a Washington následne uviedli, že prímerie sa na Libanon nevzťahuje.
Tel Aviv vedie vojnu proti proiránskemu Hizballáhu od začiatku marca, keď toto militantné hnutie v odvete za útok na Irán odpálilo rakety na Izrael.
