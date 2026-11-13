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AFP: Európu bude na rokovaniach o Ukrajine zastupovať päť krajín a EÚ
Moskva má však k účasti Európy naďalej výhrady a požaduje, aby kontinent zastupoval jeden vyjednávač.
Autor TASR,aktualizované
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Dublin 13. novembra (TASR) - Európu bude na ďalšom kole rokovaní o ukončení vojny na Ukrajine zastupovať päť krajín - Británia, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Poľsko, ako aj predstavitelia inštitúcií Európskej únie. Podľa zdroja agentúry AFP sa na tom zhodli lídri členských krajín EÚ na neformálnom summite v Dubline, píše TASR.
Nemenovaný vysokopostavený predstaviteľ EÚ oboznámený s dianím na summite povedal, že Európania sa teraz môžu začať zaoberať tým, o čom presne rokovať s Ruskom. Moskva má však k účasti Európy naďalej výhrady a požaduje, aby kontinent zastupoval jeden vyjednávač.
Americkí predstavitelia tento týždeň vyvolali v Európe obavy, keď v rámci rusko-ukrajinských rokovaní v Abú Zabí začali hovoriť o možnom vytvorení novej bezpečnostnej architektúry európskeho kontinentu.
Ruský prezident Vladimir Putin sa podľa AFP už dlhodobo usiluje o zmenu desaťročia platného rámca, ktorý tvorí základ bezpečnosti európskeho kontinentu, a o oslabenie vojenskej aliancie NATO.
Nemecký kancelár Friedrich Merz v piatok vyhlásil, že o európskom bezpečnostnom usporiadaní netreba hovoriť, pretože už existuje.
Nemenovaný vysokopostavený predstaviteľ EÚ oboznámený s dianím na summite povedal, že Európania sa teraz môžu začať zaoberať tým, o čom presne rokovať s Ruskom. Moskva má však k účasti Európy naďalej výhrady a požaduje, aby kontinent zastupoval jeden vyjednávač.
Americkí predstavitelia tento týždeň vyvolali v Európe obavy, keď v rámci rusko-ukrajinských rokovaní v Abú Zabí začali hovoriť o možnom vytvorení novej bezpečnostnej architektúry európskeho kontinentu.
Ruský prezident Vladimir Putin sa podľa AFP už dlhodobo usiluje o zmenu desaťročia platného rámca, ktorý tvorí základ bezpečnosti európskeho kontinentu, a o oslabenie vojenskej aliancie NATO.
Nemecký kancelár Friedrich Merz v piatok vyhlásil, že o európskom bezpečnostnom usporiadaní netreba hovoriť, pretože už existuje.