AFP: Francúzske riadené strely s dlhým doletom sú už na Ukrajine

Vilnius 11. júla (TASR) — Prvé francúzske riadené strely s dlhým doletom SCALP sú už na Ukrajine. Pre agentúru AFP to uviedol v utorok nemenovaný vojenský predstaviteľ krátko po tom, ako takúto dodávku v utorok avizoval francúzsky prezident Emmanuel Macron.



Šéf Elyzejského paláca pri príchode na dvojdňový summit Severoatlantickej aliancie vo Vilniuse oznámil, že Francúzsko dodá ukrajinskej armáde strely SCALP, aby mohla počas prebiehajúcej protiofenzívy zasahovať ciele aj hlboko za ruskými líniami.



"Keď to prezident oznámil, prvé z týchto striel už boli dodané," povedal pre AFP citovaný zdroj na summite vo Vilniuse.



Neuviedol pritom, koľko takýchto rakiet už Ukrajina dostala, podľa neho však ide o pomerne značný počet, pričom samotné Francúzsko si ich stále ponechá dostatok pre vlastnú potrebu. Podľa expertov má Paríž celkovo k dispozícii menej než 400 striel typu SCALP.



Uvedený zdroj ďalej zdôraznil, že dodanie rakiet SCALP Ukrajine nie je krok k eskalácii konfliktu, ale ide o vyrovnanie nepomeru síl, keďže Rusko je schopné na Ukrajine zasahovať aj oveľa vzdialenejšie ciele.



Podľa Macrona sa Kyjev zaviazal, že nebude túto zbraň používať na útoky na území Ruskej federácie, ale len na Ruskom okupovaných územiach Ukrajiny.



Strely SCALP už predtým poskytol Kyjevu aj Londýn pod označením Storm Shadow. Ide o strely typu vzduch-zem a sú produktom francúzsko-taliansko-britského konzorcia MBDA. Sú uspôsobené pre francúzske stíhačky Rafale a britské Typhoony, ale Ukrajinci pre ne modifikujú svoje staršie stíhacie lietadlá typu MiG.



Táto raketa má najdlhší dolet spomedzi všetkých západných zbraní v arzenáli ukrajinských síl, a to približne 250 kilometrov. Nesie konvenčnú nálož a má schopnosť presného úderu.



Kremeľ reagoval na Macronovo utorkové oznámenie s nevôľou. Hovorca Dmitrij Peskov toto rozhodnutie označil za "chybu, ktorá bude mať dôsledky pre ukrajinskú stranu, pretože my budeme samozrejme musieť prijať protiopatrenia".



Británia avizovala dodávku týchto rakiet Ukrajine už v máji. "Používanie rakiet Storm Shadow umožní Ukrajine zatlačiť ruské sily nachádzajúce sa na ukrajinskom zvrchovanom území," povedal vtedy britský minister obrany Ben Wallace.



Ukrajina dlho žiadala takéto zbrane, no USA a ďalšie krajiny sa obávali, že by nimi mohla útočiť na ruskom území. Ukrajinské sily v súčasnosti vedú protiofenzívu na juhu a východe krajiny.