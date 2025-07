AFP: Francúzsku ministerku Datiovú budú súdiť pre obvinenia z korupcie

Paríž 22. júla (TASR) - Francúzsku ministerku kultúry Rachidu Datiovú budú súdiť pre obvinenia z korupcie a zneužitia právomocí, ktorých sa údajne dopustila v čase, keď bola poslankyňou v Európskom parlamente (EP). Agentúre AFP to v utorok povedal nemenovaný zdroj z prostredia francúzskej justície, píše TASR.



Datiová (59), ktorá na budúci rok plánuje kandidovať v komunálnych voľbách za primátorku Paríža, bola ešte v roku 2019 obvinená z toho, že ako europoslankyňa lobovala v EP za automobilovú skupinu Renault-Nissan. Ona sama to popiera.



Teraz je obvinená z toho, že v rokoch 2010 - 2012 prijala od holandskej dcérskej spoločnosti Renault-Nissanu 900.000 eur určených na právne služby. Nie je však obvinená, že pre túto automobilku priamo pracovala, keď bola v rokoch 2009 - 2019 europoslankyňou.



Francúzski vyšetrujúci sudcovia podľa citovaného zdroja AFP v súvislosti s prípadom nariadili, aby bol súdený aj Carlos Ghosn, bývalý člen vedenia Renault-Nissan. Tento 71-ročný magnát žije už roky v Libanone, kam ušiel z Japonska, kde ho zadržali pre podozrenie z finančného podvodu. Akékoľvek previnenie taktiež popiera.



Podľa citovaného zdroja sa má o dátume začiatku súdneho procesu s nimi rozhodnúť na predbežnom pojednávaní, ktoré sa uskutoční 29. septembra. Iný zdroj, oboznámený s kauzou, agentúre AFP povedal, že súdny proces by mohol začať až po parížskych komunálnych voľbách plánovaných na marec 2026.



Datiová, dcéra severoafrických imigrantov z robotníckeho prostredia, sa dlho neúspešne snažila o zrušenie obvinení voči svojej osobe.



Ghosn, bývalý predseda predstavenstva i generálny riaditeľ automobilovej aliancie Renault-Nissan-Mitsubishi, bol v novembri 2018 zadržaný v Japonsku pre podozrenie z finančných podvodov. Následne ho jednomyseľným rozhodnutím odvolalo predstavenstvo Nissanu. V Japonsku ho prepustili z väzby na kauciu a následne ušiel do Bejrútu. O jeho zadržanie odvtedy žiada Tokio i Paríž.