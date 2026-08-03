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AFP: Frontová línia na Ukrajine sa v júli takmer nezmenila
Ruské územné zisky sú výrazné nižšie ako pred rokom, keď ruská armáda dobývala v priemere 405 štvorcových kilometrov ukrajinského územia mesačne.
Autor TASR
Kyjev 3. augusta (TASR) - Frontová línia na Ukrajine sa v júli takmer nezmenila. Vyplýva to z analýzy údajov amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW), ktorú vypracovala agentúra AFP. Ruská armáda podľa nej dobyla menej než 40 štvorcových kilometrov ukrajinského územia, zatiaľ čo ukrajinské sily získali späť 28,5 štvorcového kilometra. Informuje o tom TASR.
Ruské územné zisky sú výrazné nižšie ako pred rokom, keď ruská armáda dobývala v priemere 405 štvorcových kilometrov ukrajinského územia mesačne. Ruský postup sa od konca minulého roka spomalil a v apríli a máji Moskva stratila kontrolu nad územím o rozlohe 403 štvorcových kilometrov.
V júni tohto roka ruské sily ovládli 30 štvorcových kilometrov a v júli zaznamenali určité úspechy v Doneckej, Záporožskej a Sumskej oblasti. V Charkovskej oblasti na severovýchode Ukrajiny sa frontová línia nepohla.
Ukrajinská armáda podľa analýzy AFP v uplynulom mesiaci oslobodila 28,5 štvorcového kilometra územia Dnepropetrovskej oblasti, kde postupuje od decembra 2025.
Odhady ISW nezahŕňajú tvrdenia Ruska o postupe svojej armády na bojisku, ktoré inštitút nedokázal potvrdiť ani vyvrátiť. ISW spolupracuje s iniciatívou Critical Threats, ktorá je odnožou neziskovej organizácie American Enterprise Institute.
Viac než štyri roky od začiatku invázie na Ukrajinu okupuje Rusko niečo cez 19 percent jej územia, píše AFP. Zahŕňa to Krymský polostrov a časti priemyselného východoukrajinského regiónu Donbas, ktoré boli pod kontrolou Ruska alebo proruských separatistov už pred samotnou inváziou vo februári 2022. Väčšinu územných ziskov zaznamenalo ruská armáda počas prvých týždňov vojny, zaplatila za to ale mnohými ľudskými životmi, doplnila francúzska agentúra.
Ruské územné zisky sú výrazné nižšie ako pred rokom, keď ruská armáda dobývala v priemere 405 štvorcových kilometrov ukrajinského územia mesačne. Ruský postup sa od konca minulého roka spomalil a v apríli a máji Moskva stratila kontrolu nad územím o rozlohe 403 štvorcových kilometrov.
V júni tohto roka ruské sily ovládli 30 štvorcových kilometrov a v júli zaznamenali určité úspechy v Doneckej, Záporožskej a Sumskej oblasti. V Charkovskej oblasti na severovýchode Ukrajiny sa frontová línia nepohla.
Ukrajinská armáda podľa analýzy AFP v uplynulom mesiaci oslobodila 28,5 štvorcového kilometra územia Dnepropetrovskej oblasti, kde postupuje od decembra 2025.
Odhady ISW nezahŕňajú tvrdenia Ruska o postupe svojej armády na bojisku, ktoré inštitút nedokázal potvrdiť ani vyvrátiť. ISW spolupracuje s iniciatívou Critical Threats, ktorá je odnožou neziskovej organizácie American Enterprise Institute.
Viac než štyri roky od začiatku invázie na Ukrajinu okupuje Rusko niečo cez 19 percent jej územia, píše AFP. Zahŕňa to Krymský polostrov a časti priemyselného východoukrajinského regiónu Donbas, ktoré boli pod kontrolou Ruska alebo proruských separatistov už pred samotnou inváziou vo februári 2022. Väčšinu územných ziskov zaznamenalo ruská armáda počas prvých týždňov vojny, zaplatila za to ale mnohými ľudskými životmi, doplnila francúzska agentúra.