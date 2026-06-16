Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 16. jún 2026Meniny má Blanka a Bianka
< sekcia Zahraničie

AFP: G7 sa dohodla na sprísnení sankcií proti Rusku

.
Zozadu zľava v smere hodinových ručičiek: americký prezident Donald Trump, francúzsky prezident Emmanuel Macron, kanadský premiér Mark Carney, talianska premiérka Giorgia Meloniová, japonská premiérka Sanae Takaičiová, predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, katarský emir šejk Tamím bin Hamad Ál Thání, prezident Spojených arabských emirátov (SAE) šejk Muhammad bin Zájid Ál Nahján, predseda Európskej rady António Costa a nemecký kancelár Friedrich Merz sa v utorok 16. júna 2026 zúčastňujú na pracovnom obede lídrov krajín G7 a Blízkeho východu vo francúzskom Evian-les-Bains. Foto: TASR/AP

Summit G7 sa koná za účasti ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, pričom jednou z jeho hlavných tém je pokračujúca ruská invázia na Ukrajinu a možnosti dosiahnutia mieru.

Autor TASR
Évian-les-Bains 16. júna (TASR) - Lídri krajín skupiny G7 sa v utorok na summite vo Francúzsku dohodli na zvýšení tlaku na Rusko prostredníctvom uvalenia ďalších sankcií zameraných na ropný a plynárenský sektor. S odvolaním sa na francúzsky diplomatický zdroj o tom informovala agentúra AFP, píše TASR.

„Lídri sa dnes rozhodli zvýšiť tlak na Rusko prostredníctvom sankcií v oblasti plynu a ropy,“ uviedol zdroj po rokovaní na summite G7 vo francúzskom kúpeľnom meste Évian-les-Bains. Podrobnosti o pripravovaných opatreniach neboli zatiaľ zverejnené.

Summit G7 sa koná za účasti ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, pričom jednou z jeho hlavných tém je pokračujúca ruská invázia na Ukrajinu a možnosti dosiahnutia mieru.

Britský premiér Keir Starmer pred rokovaním lídrov G7 o vojne na Ukrajine vyhlásil, že Spojené kráľovstvo bude spolu so spojencami naďalej zvyšovať tlak na ruského prezidenta Vladimira Putina a na okruh jeho spolupracovníkov, „až kým sa ruská vojnová mašinéria nezastaví a na náš kontinent sa nevráti mier“.

Podľa britského premiéra by krajiny G7 mali postupovať ešte dôraznejšie, aby zabezpečili, že Ukrajina dosiahne „spravodlivý a trvalý mier, ktorý si zaslúži“.
.

Neprehliadnite

Premiér nepovažuje za potrebné ospravedlniť sa rodine Šimečkovcov

Prezident: Spolupráca s Indiou ponúka pre SR príležitosti pre rozvoj

CELÉ ZNENIE: Spoločné vyhlásenie Indie a Slovenska

Peter Pellegrini je vo funkcii prezidenta dva roky