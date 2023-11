AFP: Hamas je ochotný predĺžiť prímerie v Pásme Gazy o štyri dni

Gaza 29. novembra (TASR) - Palestínske militantné hnutie Hamas informovalo sprostredkovateľov dohody o pokoji zbraní v Pásme Gazy, že je ochotné predĺžiť prímerie o ďalšie štyri dni a prepustiť ďalších rukojemníkov, ktorých zadržiava od októbrového útoku na Izrael. Pre agentúru AFP to v stredu povedal zdroj blízky Hamasu, ktorý si želal ostať v anonymite, informuje TASR.



Dohoda o prímerí v Pásme Gazy, ktorú medzi Izraelom a Hamasom sprostredkoval Katar, začala platiť minulý piatok ráno pôvodne na štyri dni, no v pondelok ju predĺžili o ďalších 48 hodín.



V rámci predmetnej dohody Hamas od piatka prepustil 81 rukojemníkov, žien a detí, vrátane 60 Izraelčanov výmenou za oslobodenie 180 Palestínčanov väznených v Izraeli, napísala agentúra Reuters. Ďalší rukojemníci by mali byť prepustení v stredu.



Sprostredkovatelia z Kataru v utorok uviedli, že pracujú na "udržateľnom" prímerí, ktoré povedie k ďalším rokovaniam a nakoniec k ukončeniu vojny.