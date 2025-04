AFP: Hamas sa k návrhu prímeria vyjadrí pravdepodobne do 48 hodín

Gaza 15. apríla (TASR) - Vysokopostavený predstaviteľ palestínskeho militantného hnutia Hamas v utorok pre agentúru AFP uviedol, že hnutie po porade svojho vedenia odpovie na izraelský návrh prímeria, píše TASR.



„Hamas s najväčšou pravdepodobnosťou poskytne odpoveď sprostredkovateľom prímeria do najbližších 48 hodín, keďže hnutie ešte stále absolvuje hĺbkové rozhovory... v rámci svojho vedenia, ako aj s frakciami odporu s cieľom sformulovať jednotné stanovisko,“ povedal predstaviteľ podľa AFP.



Hnutie v pondelok potvrdilo, že dostalo od Tel Avivu návrh prímeria vo vojne v Pásme Gazy, ktorá trvá už 18 mesiacov. Podľa predstaviteľa obsahuje návrh na najmenej 45-dňové dočasné prímerie výmenou za prepustenie desiatich žijúcich izraelských rukojemníkov. Zahŕňa tiež prepustenie 1231 palestínskych väzňov z izraelských väzníc a vstup humanitárnej pomoci do Pásma Gazy, ktorá je od 2. marca úplne zablokovaná.



Návrh požaduje „trvalé ukončenie vojny“ pod podmienkou, že sa palestínske frakcie v Pásme Gazy vrátane Hamasu odzbroja, povedal predstaviteľ hnutia. Hamas pritom už skôr vyhlásil, že o odzbrojení diskutovať nebude, píše AFP. Izrael sa k obsahu návrhu zatiaľ nevyjadril.



V Pásme Gazy sa nachádza ešte 58 izraelských rukojemníkov, z toho 34 je podľa izraelskej armády mŕtvych. Počas prímeria, ktoré vstúpilo do platnosti 19. januára po vyše 15 mesiacoch vojny, Hamas prepustil 33 rukojemníkov výmenou za približne 1800 väznených Palestínčanov. Izrael však 18. marca obnovil boje v palestínskej enkláve a deklaroval, že útoky budú pokračovať, kým nebudú prepustení aj zvyšní rukojemníci.