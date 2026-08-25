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Medzinárodná námorná organizácia potvrdila pri Hormuze 68 incidentov
Hormuzský prieliv sa stal hlavným objektom šesťmesačnej vojny, ktorú vyvolali americké a izraelské údery na Irán koncom februára.
Autor TASR
Londýn 25. augusta (TASR) - Od začiatku vojny na Blízkom východe došlo vo vodách neďaleko Hormuzského prielivu k 68 incidentom, pri ktorých zahynulo najmenej 20 námorníkov alebo pracovníkov prístavov, 35 bolo zranených a jeden je nezvestný. S odvolaním sa na Medzinárodnú námornú organizáciu (IMO) to v utorok napísala agentúra AFP, informuje TASR.
Hormuzský prieliv sa stal hlavným objektom šesťmesačnej vojny, ktorú vyvolali americké a izraelské údery na Irán koncom februára. Teherán v reakcii uzavrel a fakticky prevzal kontrolou nad strategickou úžinou, ktorá je kľúčová pre svetové dodávky ropy, plynu či hnojív.
Počas konfliktu sa v Hormuzskom prielive stalo terčom útokov mnoho komerčných plavidiel. IMO potvrdila v Perzskom zálive a v okolitých vodách celkovo 68 incidentov, čiže jeden každých 2,6 dňa.
Zhruba polovica incidentov sa týkala ropných tankerov, pätina kontajnerových plavidiel a 15 percent lodí na prepravu sypkých nákladov.
Služba Spojeného kráľovstva pre námorné obchodné operácie (UKMTO) klasifikovala 47 zo zaznamenaných incidentov ako útoky. Najviac z nich - 13 - postihlo lode plaviace sa pod vlajkou Libérie. Za nimi nasledovali lode s vlajkami Panamy a Marshallových ostrovov, z ktorých bolo v každom prípade desať. Plavidlá plaviace sa pod iránskou vlajkou boli zapojené do štyroch incidentov.
Počet incidentov sa počas rôznych fáz konfliktu menil. Od začiatku vojny koncom februára až do podpisu rámcovej dohody medzi USA a Iránom v polovici júna bol hlásený incident v priemere raz za 2,3 dňa. V tomto období si incidenty vyžiadali 16 mŕtvych a 19 zranených.
V priebehu mierových rokovaní, ktoré trvali približne do 7. júla, keď americký prezident Donald Trump vyhlásil prímerie za skončené, sa frekvencia incidentov znížila na polovicu. Vtedy neboli hlásené žiadne prípady úmrtia, zranenia ani zmiznutia námorníkov ani iných pracovníkov. Počas rokovaní došlo k piatim incidentom, z ktorých štyri sa odohrali pri pobreží Ománu na trase plavby, ktorú Irán nepovolil.
Od zlyhania rozhovorov sa počet incidentov vrátil na úroveň spred polovice júna a v priemere sa stal jeden incident každých 2,8 dňa. V dôsledku zahynuli štyria námorníci alebo pracovníci, 16 utrpelo zranenia a jeden je vedený ako nezvestný.
Hormuzský prieliv sa stal hlavným objektom šesťmesačnej vojny, ktorú vyvolali americké a izraelské údery na Irán koncom februára. Teherán v reakcii uzavrel a fakticky prevzal kontrolou nad strategickou úžinou, ktorá je kľúčová pre svetové dodávky ropy, plynu či hnojív.
Počas konfliktu sa v Hormuzskom prielive stalo terčom útokov mnoho komerčných plavidiel. IMO potvrdila v Perzskom zálive a v okolitých vodách celkovo 68 incidentov, čiže jeden každých 2,6 dňa.
Zhruba polovica incidentov sa týkala ropných tankerov, pätina kontajnerových plavidiel a 15 percent lodí na prepravu sypkých nákladov.
Služba Spojeného kráľovstva pre námorné obchodné operácie (UKMTO) klasifikovala 47 zo zaznamenaných incidentov ako útoky. Najviac z nich - 13 - postihlo lode plaviace sa pod vlajkou Libérie. Za nimi nasledovali lode s vlajkami Panamy a Marshallových ostrovov, z ktorých bolo v každom prípade desať. Plavidlá plaviace sa pod iránskou vlajkou boli zapojené do štyroch incidentov.
Počet incidentov sa počas rôznych fáz konfliktu menil. Od začiatku vojny koncom februára až do podpisu rámcovej dohody medzi USA a Iránom v polovici júna bol hlásený incident v priemere raz za 2,3 dňa. V tomto období si incidenty vyžiadali 16 mŕtvych a 19 zranených.
V priebehu mierových rokovaní, ktoré trvali približne do 7. júla, keď americký prezident Donald Trump vyhlásil prímerie za skončené, sa frekvencia incidentov znížila na polovicu. Vtedy neboli hlásené žiadne prípady úmrtia, zranenia ani zmiznutia námorníkov ani iných pracovníkov. Počas rokovaní došlo k piatim incidentom, z ktorých štyri sa odohrali pri pobreží Ománu na trase plavby, ktorú Irán nepovolil.
Od zlyhania rozhovorov sa počet incidentov vrátil na úroveň spred polovice júna a v priemere sa stal jeden incident každých 2,8 dňa. V dôsledku zahynuli štyria námorníci alebo pracovníci, 16 utrpelo zranenia a jeden je vedený ako nezvestný.