AFP: Iránsky režisér sa po získaní Zlatej palmy neobáva návratu domov

Cannes 25. mája (TASR) - Svetoznámy iránsky režisér Džafar Panahí uviedol, že sa „vôbec“ neobáva návratu do Iránu. Režisérovo vyjadrenie prišlo po tom, čo v sobotu získal Zlatú palmu na filmovom festivale vo francúzskom meste Cannes za tajne nakrúcaný thriller „It Was Just an Accident“. TASR o tom informuje na zákalde správy agentúry AFP.



Džafar Panahí (64) patrí medzi najvýznamnejších súčasných iránskych režisérov. Získal už viacero medzinárodných filmových ocenení. V Iráne však v roku 2010 dostal 20-ročný zákaz natáčania filmov ako trest za údajnú propagandu namierenú voči vládnucemu systému. Z tohto dôvodu nemohol ani vycestovať do zahraničia. Do Cannes Panahí prišiel po 15-ročnej pauze.



„Zajtra odchádzame (do Iránu),“ povedal režisér. Pre AFP zároveň zdôraznil, že cena, ktorú si odnáša z festivalu, nie je „pre neho“. „Je to niečo pre všetkých iránskych režisérov, ktorí teraz nemôžu pracovať, no dúfame, že všetci iránski režiséri (raz) budú môcť pracovať,“ uviedol umelec.



Iránska štátna tlačová agentúra (IRNA) privítala Panahího úspech. „Najväčší filmový festival na svete sa zapísal do histórie iránskej kinematografie,“ uviedla a pripomenula i prvé víťazstvo Iránca z roku 1997, ktoré získal Abbás Kiarostamí.



Panahí nakrúca svoje filmy v Iráne v tajnosti, napr. snímka „This Is Not a Film“ vznikala v jeho obývačke a oceňovaný film „Taxi“ sa odohráva v aute, píše AFP. Režisér k filmu „It Was Just an Accident“ prezradil, že herci i jeho tím boli vystavení „tlaku“ a niekoľko osôb si predvolali iránske úrady na vypočúvanie.