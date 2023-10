Izrael podporuje bezpečné zóny v pásme Gazy pred údajným útokom

Dauha/Tel Aviv 13. októbra (TASR) - Izrael vyjadril podporu myšlienke zriadiť bezpečné zóny pre civilistov v pásme Gazy pred očakávanou pozemnou ofenzívou izraelských síl proti militantom z radikálneho hnutia Hamas. S odvolaním na nemenovaného predstaviteľa USA o tom informovala agentúra AFP, píše TASR.



Spojené štáty a Izrael vo štvrtok rokovali o "potrebe vytvoriť bezpečné oblasti, kam by sa civilisti mohli presťahovať a kde by boli v bezpečí pred legitímnymi bezpečnostnými operáciami Izraela", uviedol citovaný zdroj. Do diskusií o spôsobe evakuácie je podľa neho zapojený Červený kríž aj OSN.



Spojené štáty rokujú s Egyptom o otvorení jediného hraničného priechodu Rafah medzi Egyptom a pásmom Gazy pre cudzincov, ktorí chcú utiecť, uviedol nemenovaný predstaviteľ s tým, že Washington o tom rokuje s Káhirou.



Egypt vo štvrtok tvrdil, že priechod Rafah je otvorený a vyzval Izrael, aby nepodnikal útoky na palestínsku stranu tohto priechodu.



Izraelská armáda v piatok civilistov v meste Gaze vyzvala, aby sa evakuovali na juh palestínskej enklávy pred možnou pozemnou ofenzívou proti militantom z hnutia Hamas. V meste Gaze žije vyše jeden milión obyvateľov.