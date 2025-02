AFP: Izrael začal sťahovať jednotky z niektorých oblastí v Libanone

Bejrút 17. februára (TASR) - Izraelské jednotky sa v pondelok začali sťahovať z niektorých pohraničných dedín v Libanone s príchodom libanonskej armády. Došlo k tomu len niekoľko hodín pred uplynutím lehoty o stiahnutí vojakov vyplývajúcej z dohody o prímerí medzi Izraelom a militantným hnutím Hizballáh, uviedol libanonský bezpečnostný zdroj. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Izraelské sily sa začínajú sťahovať z dedín pri hraniciach, a to vrátane Majs al-Džabal a Blida, zatiaľ čo libanonská armáda postupuje," uviedol zdroj pre AFP pod zámienkou zachovania anonymity.



"Na základe súčasnej situácie necháme dočasne rozmiestnené malé množstvo vojakov na piatich strategických miestach pozdĺž hraníc v Libanone, aby sme mohli naďalej brániť našich obyvateľov a uistiť sa, že neexistuje bezprostredná hrozba," povedal v pondelok hovorca izraelskej armády Nadav Šošani. Zdôraznil, že ide o dočasné opatrenie, "kým libanonské sily nebudú schopné plne implementovať dohodu". Podľa spravodajského portálu The Times of Israel (TOI) sa Izrael v utorok stiahne zo všetkých libanonských pohraničných dedín a miest, okrem spomínaných piatich lokalít.



Dohoda o prímerí medzi Izraelom a Hibzalláhom nadobudla účinnosť 27. novembra 2024. V súlade s dohodou má Hizballáh zastaviť vojenské operácie v južnom Libanone. Izrael sa zároveň zaviazal stiahnuť svoje jednotky z južného Libanonu a do 60 dní odovzdať kontrolu nad regiónom libanonskej armáde a mierovým jednotkám OSN. Podľa pôvodnej dohody sa mal Izrael stiahnuť už pred mesiacom, lehotu však predĺžili do 18. februára.



Libanonský prezident Džúzíf Awn v pondelok vyzval sprostredkovateľov prímeria, aby vyvinuli tlak na Izrael a do utorka stiahol svoje jednotky z juhu Libanonu. Libanonskí predstavitelia žiadajú úplné stiahnutie Izraela, keďže sa nestiahol v januári, ako bolo pôvodne stanovené, píše AFP.