AFP: Izrael zväčša súhlasil s rámcovou dohodou o prímerí v Pásme Gazy

Gaza 2. marca (TASR) - Izrael zväčša súhlasil s rámcovou dohodou o prímerí a prepustení zadržiavaných rukojemníkov v Pásme Gazy. Teraz je rozhodujúce vyjadrenie palestínskeho militantného hnutia Hamas, ktorého delegácia by mala podľa médií pricestovať do Káhiry na nedeľňajšie rokovania. Pre agentúru AFP to v sobotu uviedol nemenovaný predstaviteľ USA, píše TASR.



"Máme rámcovú dohodu. Izraelčania ju viac-menej prijali," citovala AFP zdroj z administratívy amerického prezidenta Joea Bidena. "Teraz je na ťahu Hamas," dodal.



Podľa predstaviteľa by sa prímerie mohlo začať už v sobotu, ak by Hamas s súhlasil s prepustením vymedzenej skupiny zraniteľných rukojemníkov - chorých, zranených, starších ľudí a žien.



Zdôraznil, že prímerie nastane, ak Hamas vyrieši túto poslednú otázku. Táto dohoda podľa iného zdroja predpokladá, že Hamas prepustí 42 rukojemníkov výmenou za palestínskych väzňov v Izraeli.



Biely dom ešte minulý týždeň uviedol, že oslobodenie rukojemníkov "by viedlo k okamžitému a trvalému prímeriu v Gaze na obdobie najmenej šiestich týždňov".



Americkí predstavitelia podľa AFP dúfajú, že dohoda o prímerí by vytvorila priestor pre "trvalejšie" mierové riešenie medzi Izraelom a Hamasom.



Zdroj blízky Hamasu povedal, že delegácia tohto hnutia predloží svoju "oficiálnu odpoveď" na návrh, ktorý bol koncom februára vypracovaný na medzinárodných rokovaniach v Paríži za účasti Izraela, USA, Egypta aj Kataru. AFP vo svojej správe citovala egyptské médiá, podľa ktorých budú rokovania o prímerí pokračovať v nedeľu v Káhire.



Vyjednávači sa pokúšajú dohodu sprostredkovať ešte pred začiatkom ramadánu - moslimského pôstneho mesiaca. Ten sa v závislosti od lunárneho kalendára začína 10. alebo 11. marca.



Washington aj Dauha vyjadrili nádej, že prímerie by mohlo vojsť do platnosti už v budúcom týždni. Prezident USA Biden však vo štvrtok povedal, že dosiahnutie dohody bude trvať dlhšie. V ten deň totiž prišlo o život približne 100 ľudí počas rozdávania humanitárnej pomoci Palestínčanom v Gaze.