AFP: Izraelskí vojaci nariadili evakuáciu nemocnice Šifá

Gaza 18. novembra (TASR) - Izraelskí vojaci pomocou reproduktorov vyzvali v sobotu na evakuáciu nemocnice Šifá "v najbližšej hodine". Informoval o tom novinár AFP priamo na mieste, uvádza TASR.



Riaditeľ nemocnice Muhammad abú Salmija pre agentúru AFP povedal, že izraelskí vojaci mu dali pokyn, aby zabezpečil "evakuáciu pacientov, zranených, vysídlených osôb a zdravotníckeho personálu a že by sa mali pohybovať pešo smerom k pobrežiu".



Nemocnica Šifá je najväčšia v Gaze a pre podozrenia, že sa pod ňou nachádzajú úkryty Hamasu, sa stala ohniskom vojny medzi Izraelom a týmto militantným hnutím.



Podľa piatkového oznámenia premiéra Netanjahua, izraelská armáda objavila veliteľské centrum v podzemí nemocnice. Teroristi podľa neho z nemocnice utiekli pred príchodom vojakov, ktorí tam našli aj zbrane a bomby. Hamas to popiera.



Izrael opakovane žiadal evakuáciu nemocnice na juh Pásma Gazy, podľa zdravotníkov pacientov nie je možné premiestniť. Organizácia Spojených národov odhaduje, že v nemocnici bolo asi 2300 pacientov, personálu a vysídlených ľudí predtým, ako sa k nej v stredu presunuli izraelskí vojaci.



Ministerstvo zdravotníctva ovládané Hamasom v Gaze oznámilo desiatky mŕtvych v nemocnici pre výpadky elektriny spôsobené nedostatkom paliva do generátorov počas intenzívnych bojov.