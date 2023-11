AFP: Izraelskí vojaci sa stiahli z nemocnice Šifá v Gaze

Jeruzalem 15. novembra (TASR) — Izraelskí vojaci sa v stredu stiahli z priestorov najväčšej nemocnice v meste Gaza a opätovne presunuli na pozície v jej okolí. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na jedného zo svojich reportérov, ktorý v nemocnici Šifá uviazol.



Izraelskí vojaci vpadli do nemocnice Šifá v stredu v skorých ranných hodinách, čo vyvolalo obavy o bezpečnosť tisícok pacientov, personálu i ďalších civilistov, ktorí sa do jej priestorov ukryli pred intenzívnymi bojmi.



Zásah bol podľa vyjadrení armády židovského štátu zameraný na veliteľské centrum militantného palestínskeho hnutia Hamas umiestnené v tuneloch pod nemocnicou, kde sa pred intenzívnymi bojmi skrývajú tisíce pacientov i civilistov.



Obavy v súvislosti s raziou v nemocnici v stredu vyjadril námestník generálneho tajomníka OSN pre humanitárne záležitosti Martin Griffiths aj šéf Svetovej zdravotníckej organizácie Tedros Adhanom Ghebreyesus, ktorý vpád izraelských vojakov do Šify označil za "úplne neprijateľný".



OSN odhaduje, že v priestoroch nemocnice Šifá sa nachádza najmenej 2300 ľudí — pacientov, personálu a vysídlených civilistov. Mnohí z nich sa odtiaľ nemôžu dostať z dôvodu prebiehajúcich bojov.



Podľa svedkov sa zákroky v nemocnici vykonávajú bez anestézie. Na chodbách sa nachádzajú celé rodiny, ktoré majú nedostatok vody a potravín a vzduchom sa šíri pach rozkladajúcich sa mŕtvych tiel, píše AFP.