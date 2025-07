AFP: Izraelský predstaviteľ obvinil Hamas zo sabotáže rokovaní

Tel Aviv 12. júla (TASR) - Vysokopostavený politický predstaviteľ Izraela v sobotu obvinil palestínske militantné hnutie Hamas zo sabotovania snáh o dosiahnutie prímeria v Pásme Gazy a dohody o prepustení rukojemníkov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



„Hamas odmietol návrh (60-dňového) prímeria, vytvára prekážky, odmieta urobiť kompromisy a vedie psychologickú vojnu s cieľom sabotovať rokovania,“ uviedol predstaviteľ pod podmienkou zachovania anonymity vo vyhlásení, ktoré dostala agentúra AFP. Dodal tiež, že Izrael už „prejavil ochotu preukázať pri rokovaniach flexibilitu“.



Nepriame rokovania medzi Izraelom a Hamasom v katarskej Dauhe o prímerí sa podľa palestínskych predstaviteľov dostávajú na pokraj zlyhania. Hlavné sporné otázky sa týkajú stiahnutia izraelských jednotiek a spôsobu distribúcie humanitárnej pomoci v palestínskej enkláve.



Predstavitelia Hamasu vinia Izrael z úmyselného marenia pokroku. „Nikdy to s týmito rozhovormi nemysleli vážne,“ povedal podľa stanice BBC jeden z vyjednávačov. „Využívali tieto kolá (rokovaní), aby získali čas a vytvorili falošný obraz pokroku,“ dodal.



Návrh USA zahŕňa 60-dňové prímerie, počas ktorého by Hamas prepustil desať živých rukojemníkov a odovzdal viac ako polovicu tiel rukojemníkov výmenou za Palestínčanov zadržiavaných v izraelských väzniciach. Hamas zároveň požaduje určité záruky v súvislosti so stiahnutím izraelských jednotiek, zastavenie bojov počas rokovaní a obnovenie distribúcie humanitárnej pomoci pod záštitou OSN.