AFP: Izraelský tím odcestoval do Kataru na rokovania o prímerí v Gaze

Tel Aviv 10. marca (TASR) - Izraelský tím vyjednávačov v pondelok odcestoval do Kataru na rokovania o predĺžení prímeria v Pásme Gazy. Izrael predtým prerušil dodávky elektriny na palestínske územie, aby zvýšil tlak na militantné hnutie Hamas. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Prvá fáza dohody o prímerí vypršala 1. marca bez toho, aby existovala dohoda o ďalších fázach a trvalom ukončení vojny v Pásme Gazy. Hamas žiada okamžité rokovania o ďalšej fáze, Izrael uprednostňuje predĺženie prvej fázy. Palestínske hnutie preto obvinilo Izrael z porušovania dohody o prímerí. V pondelkovom vyhlásení uviedlo, že Tel Aviv "odmieta začať druhú fázu, čím odhaľuje svoje zámery vyhýbať sa a zdržiavať".



Izraelský predstaviteľ oboznámený s rokovaniami povedal agentúre AFP, že vyjednávací tím odcestoval do katarskej Dauhy. Médiá upresnili, že delegáciu vedie vysokopostavený predstaviteľ izraelskej spravodajskej služby Šin Bet, zameranej na vnútroštátnu bezpečnosť.



Izrael v dôsledku bezvýchodiskovej situácie zastavil dodávky pomoci do Pásma Gazy a v nedeľu oznámil, že prerušuje aj dodávky elektriny. "Použijeme všetky nástroje, ktoré máme k dispozícii, aby sme priviedli späť rukojemníkov a zabezpečili, že Hamas už nebude v Pásme Gazy deň po" skončení vojny, povedal minister energetiky Eli Cohen.



Hovorca hnutia skonštatoval, že rozhodnutie Izraela ovplyvní aj rukojemníkov, ktorí sú stále zadržiavaní v Pásme Gazy. Hamas tieto kroky zároveň odsúdil a opísal ako "lacné a neprijateľné vydieranie". Palestínska samospráva rozhodnutie Tel Avivu označila za "eskaláciou genocídy" na vojnou zničenom území. Izrael už kritizovali aj Británia a Nemecko, píše AFP.



Hamas opakovane požadoval, aby druhá fáza prímeria sprostredkovaná Katarom, Egyptom a Spojenými štátmi zahŕňala komplexnú výmenu rukojemníkov. Zároveň by viedla k úplnému stiahnutiu izraelských síl z Pásma Gazy, trvalému prímeriu a otvoreniu hraničných priechodov.



Americký vyslanec pre záležitosti rukojemníkov Adam Boehler, ktorý viedol priame rokovania s Hamasom, v nedeľu pre CNN povedal, že dohoda zabezpečujúca prepustenie všetkých zvyšných rukojemníkov by sa mohla dosiahnuť "v priebehu niekoľkých týždňov". Vyslanec pre CNN ozrejmil, že "dlhodobé prímerie" je "naozaj blízko". Neskôr však pre izraelskú televíziu Channel 12 vyhlásil, že Washington podporí akékoľvek izraelské rozhodnutie, vrátane návratu k vojne.



Vojna v Pásme Gazy sa začala 7. októbra 2023 útokom Hamasu na Izrael, pričom prišlo o život 1200 ľudí, predovšetkým civilistov. V Pásme Gazy podľa ministerstva zdravotníctva riadeného Hamasom izraelská armáda počas trvania konfliktu zabila viac ako 48.000 osôb.