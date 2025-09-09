< sekcia Zahraničie
AFP: Izraelský útok v Dauhe prežilo vedenie Hamasu
Izrael utorkový letecký útok cielil predovšetkým na hlavného vyjednávača Hamasu Chalíla Hajja.
Autor TASR
Dauha 9. septembra (TASR) - Predstaviteľ palestínskeho militantného hnutia Hamas pre televíziu al-Džazíra uviedol, že jeho vedúci členovia utorkový izraelský útok na katarskú metropolu Dauha prežili. Katarské ministerstvo vnútra oznámilo, že pri incidente zahynul jeden z jeho bezpečnostných pracovníkov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Vedenie Hamasu prežilo tento zbabelý pokus o atentát,“ vyhlásil pre al-Džazíru predstaviteľ hnutia. Potvrdil však, že pri izraelskom útoku zomrel syn vedúceho vyjednávača Chalíla Hajjáho aj jeho poradca.
Katar potvrdil, že „na základe predbežných údajov si útok vyžiadal smrť... člena vnútorných bezpečnostných síl“. Tamojšie úrady dodali, že pri útoku utrpeli zranenia aj ďalší členovia bezpečnostných síl.
Izrael utorkový letecký útok cielil predovšetkým na hlavného vyjednávača Hamasu Chalíla Hajja. Portál The Times of Israel (TOI) s odvolaním sa na arabské médiá informoval, že útok si vyžiadal celkovo päť obetí. Niekoľko izraelských predstaviteľov podľa TOI po útoku vyhlásilo, že sú optimistickí, že vedenie Hamasu je po zhodení 10 bômb mŕtve.
Anonymný predstaviteľ Bieleho domu pre AFP ešte skôr potvrdil, že Izrael o ňom vopred informoval Spojené štáty. Viacerí svetoví lídri incident odsúdili a kritizovali takýto postup Izraela.
