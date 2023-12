Juhoafričana, ktorého uniesli v roku 2017 v Líbyi, prepustili

Bamako 17. decembra (TASR) - Juhoafričana, ktorého džihádisti držali v Mali ako rukojemníka posledných šesť rokov, prepustili na slobodu. Pre agentúru AFP to v nedeľu uviedli humanitárne a bezpečnostné zdroje, informuje TASR.



Gerca van Deventera (48) uniesli 3. novembra 2017 v Líbyi počas cesty na miesto výstavby elektrárne, ktorá sa nachádza približne 1000 kilometrov južne od hlavného mesta Tripolis.



Okrem Juhoafričana zajali aj troch inžinierov z Turecka, ktorých však po siedmich mesiacoch prepustili, zatiaľ čo van Deventera premiestnili do zajatia v Mali.



"Dozvedeli sme sa, že rukojemník (van Deventer) bol prepustený predvčerom (15. 12.)," citovala AFP bezpečnostný zdroj z Mali. Túto informáciu vzápätí potvrdil aj nemenovaný humanitárny predstaviteľ, podľa ktorého bol van Deventer prepustený na hranici medzi Mali a Alžírskom. V nemocnici v hlavnom meste Alžír ho teraz pozorujú lekári.



Charitatívna organizácia Gift of the Givers, ktorá sa tiež podieľala na sprostredkovaní prepustenia Juhoafričana, uviedla, že na žiadosť rodiny nadviazala kontakt s militantnou Skupinou na podporu islamu a moslimov (JNIM) napojenou na teroristickú organizáciu al-Káida, ktorej bol Juhoafričan predaný v roku 2018.



V marci jeho rodina opätovne požiadala o jeho prepustenie. Jeho manželka uviedla, že ona a ich tri deti "ho zúfalo potrebujú doma". Van Deventer - záchranár - pracoval podľa jeho manželky pre bezpečnostnú spoločnosť.