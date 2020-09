Koronavírus usmrtil vo svete už takmer 890 000 ľudí

Paríž 7. septembra (TASR) – Nový druh koronavírusu usmrtil vo svete od konca decembra už najmenej 889 498 ľudí. Ukázal to v pondelok výpočet tlačovej agentúry AFP, ktorá vychádzala z oficiálnych údajov dostupných k 13:00 SELČ.



Celkovo bolo vo svete zaznamenaných najmenej 27 172 460 prípadov infekcie. Z nich najmenej 17 892 800 ľudí je teraz pokladaných za vyliečených.



Údaje, získané od úradov jednotlivých štátov a od Svetovej zdravotníckej organizácie, sú pravdepodobne len časťou skutočného počtu infekcií. Mnohé krajiny testujú len prípady s príznakmi alebo len prípady najvážnejšie.



V nedeľu bolo na celom svete zaznamenaných 7726 nových úmrtí a 230 852 nových prípadov nákazy. Na základe najnovších správ najviac nových úmrtí bolo v Indii (1016), po nej nasledovala Brazília (447) a Spojené štáty (408).



Spojené štáty zostávajú najviac zasiahnutou krajinou celkovo so 188 941 úmrtiami zo 6 277. 47 prípadov nákazy. Najmenej 2 315 995 ľudí bolo vyhlásených za vyliečených.



Pokiaľ ide o počty úmrtí, po USA sú najviac zasiahnutými krajinami Brazília, India, Mexiko a Spojené kráľovstvo.



Krajinou s najväčším počtom úmrtí v porovnaní so svojím obyvateľstvom je Peru – má 90 mŕtvych na 100 000 obyvateľov. Po ňom nasledujú Belgicko (85), Španielsko (63), Británia (61) a Čile (61).



Latinská Amerika a Karibik hlásili celkovo 296 629 úmrtí z 7 826 125 prípadov infekcie, Európa 218 369 mŕtvych z 4 202 048 nakazených a USA a Kanada spoločne 198 124 úmrtí spomedzi 6 409 734 infikovaných.