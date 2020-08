MAPA: Koronavírus usmrtil vo svete už vyše 813.000 ľudí

Paríž 25. augusta (TASR) - Nový koronavírus usmrtil vo svete od konca decembra už najmenej 813.733 ľudí. Ukazál to v utorok výpočet tlačovej agentúry AFP, ktorá vychádzala z oficiálnych údajov dostupných k 13.00 h SELČ. Nákaza koronavírusu sa prvýkrát objavila v Číne na trhovisku v meste Wu-chan.



Celkovo bolo vo svete zaznamenaných najmenej 23.689.860 prípadov infekcie. Z nich najmenej 15.098.600 ľudí je teraz pokladaných za vyliečených.



Údaje, získané od úradov jednotlivých štátov a od Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), sú pravdepodobne len časťou skutočného počtu infekcií. Mnohé krajiny testujú len prípady s príznakmi alebo len najvážnejšie prípady.



V pondelok bolo po celom svete zaznamenaných 4252 nových úmrtí a 222.172 nových prípadov nákazy. Na základe najnovších správ najviac nových úmrtí bolo v Indii (848), po nej nasledovala Brazília (565) a Spojené štáty (450).



Spojené štáty zostávajú najviac zasiahnutou krajinou celkovo so 177.284 úmrtiami z 5.741.088 prípadov nákazy. Najmenej 2.020.774 ľudí bolo vyhlásených za vyliečených.







Po USA sú najviac zasiahnutými krajinami Brazília, Mexiko, India a Spojené kráľovstvo.



Krajinou s najväčším počtom úmrtí v porovnaní s jej obyvateľstvom je Belgicko - má 86 mŕtvych na 100.000 obyvateľov. Po ňom nasleduje Peru (84), Španielsko (62), Spojené kráľovstvo (61) a Taliansko (59).



Latinská Amerika a Karibik hlásili celkovo 261.078 úmrtí z 6.782.464 prípadov infekcie, Európa 213.414 mŕtvych z 3.761.932 nakazených a USA a Kanada spoločne 186.398 úmrtí spomedzi 5.866.206 infikovaných.