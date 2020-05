Koronavírus zabil po celom svete viac ako 304 tisíc ľudí

Paríž 16. mája (TASR) - Nový koronavírus zabil po celom svete od vlaňajšieho decembra najmenej 304.619 ľudí. Vyplýva to z výpočtu tlačovej agentúry AFP, ktorý založila na údajoch z oficiálnych zdrojov platných v piatok o 21.00 h SELČ. Vírus prvýkrát zistili v Číne.



Zaznamenaných prípadov nákazy koronavírusom je najmenej 4.491.730 v 196 krajinách a teritóriách. Z tohto počtu sa teraz pokladá za vyliečených najmenej 1.571.100 ľudí.



Údaje zozbierané agentúrou AFP od štátnych úradov a Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pravdepodobne odrážajú iba časť zo skutočného počtu infekcií.



Mnohé krajiny testujú len najvážnejšie prípady.



Za posledných 24 hodín bolo vo svete zaznamenaných 4981 úmrtí a 96.039 nových infikovaných, pričom väčšinu mŕtvych hlásili v USA (1759), v Brazílii (844) a Británii (384).



USA majú zároveň najvyšší celkový počet úmrtí, a to 86.744 z 1.429.990 prípadov nákazy.



Druhý najvyšší celkový počet úmrtí má Británia, 33.998 z 236.711 infikovaných. Po nej nasleduje Taliansko s 31.610 úmrtiami a 223.885 prípadmi nákazy, ďalej Francúzsko s 27.529 úmrtiami a 178.870 infekciami, Španielsko s 27.459 úmrtiami a 230.183 nakazenými.



Krajinou s najvyšším počtom úmrtí v porovnaní s jej populáciou je Belgicko - má 77 mŕtvych na 100.000 obyvateľov, po ňom nasleduje Španielsko s 59 úmrtiami, Taliansko s 52, Británia s 50 a Francúzsko so 42.