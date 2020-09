Koronavírusu podľahlo na celom svete už viac ako milión ľudí

Paríž 28. septembra (TASR) - Na nový koronavírus, ktorý sa po prvý raz objavil pred menej než rokom v Číne, už na celom svete zomrelo viac ako milión ľudí. Vyplýva to z novej bilancie agentúry AFP.



Na následky ochorenia COVID-19 zomrelo do nedele 22:30 GMT (00.30 h SELČ) 1 000 009 ľudí z celkovo nakazených 33 018 877.



Najvyšší počet úmrtí, viac ako 200 000, evidujú Spojené štáty; nasledujú Brazília, India, Mexiko a Británia.



Nový druh koronavírusu SARS-CoV-2 je najsmrteľnejším vírusom 21. storočia, poznamenala AFP.



V roku 2009 prišlo v dôsledku vírusu H1N1 (prasacej chrípky) o život 18 500 osôb. Tento počet neskôr zrevidoval smerom nahor medicínsky magazín The Lancet, ktorý uviedol, že počet obetí tejto globálnej pandémie sa pohyboval v rozmedzí 151 700 - 575 400.



V rokoch 2002-2003 bol vírus SARS prvým z koronavírusov, ktorý vyvolal obavy na celom svete. Na dôsledky tohto vírusu, ktorý sa začal šíriť z Číny, zomrelo 774 ľudí.



Na sezónnu chrípku, ktorá sa často prirovnáva ku koronavírusu, zomrie ročne 650 000 ľudí, uvádza Svetová zdravotnícka organizácia.



V 20. storočí sa objavili dve veľké pandémie nesezónnej chrípky - ázijská chrípka (1957-1958) a hongkonská chrípka (1968-1970). Každá z nich pripravila o život približne milión ľudí.



Španielska chrípka v rokoch 1918-1919 podľa výskumu zo začiatku druhého tisícročia spôsobila smrť zhruba 50 miliónov ľudí.