Latinská Amerika eviduje už vyše 15 000 úmrtí na COVID-19

Montevideo 6. mája (TASR) – Nový druh koronavírusu pripravil v Latinskej Amerike a karibskej oblasti o život už viac než 15 000 ľudí. Vyplýva to z najnovšej správy poskytnutej miestnymi zdravotníckymi úradmi, ktoré tvrdia, že celkovo bolo v tomto regióne zaznamenaných viac než 282 000 prípadov choroby COVID-19.



Najviac postihnutou krajinou je Brazília, kde ochoreniu podľahlo už vyše 8000 ľudí a takmer 115 000 je nakazených. Nasleduje Mexiko s 2271 úmrtiami a Ekvádor s 1569 úmrtiami, informuje tlačová agentúra AFP. Experti sa domnievajú, že pandémia dosiahne v Latinskej Amerike vrchol v nasledujúcich dňoch.



Niekoľko krajín vrátane Ekvádoru, Kolumbie a Dominikánskej republiky predĺžilo svoj tzv. lockdown - obmedzenie pohybu obyvateľstva - so zámerom zamedziť šírenie nového druhu koronavírusu.



Panamerická zdravotnícka organizácia požiadala predmetné vlády, aby boli obozretné, keď začnú zmierňovať reštrikcie, varujúc, že prenos vírusu je stále "veľmi pravdepodobný" v Brazílii, Ekvádore, Peru, Čile a v Mexiku.



Brazília bola prvou krajinou v regióne, ktorá ešte 26. februára tohto roku ohlásila prípad infekcie patogénom Sars-CoV-2. Pacientom bol 61-ročný muž, ktorý predtým cestoval do talianskeho regiónu Lombardsko, ktorý je jednou z oblastí najviac postihnutých pandémiou COVID-19.



Koronavírusová choroba zabila celosvetovo už vyše 254 000 ľudí a nakazilo sa ňou globálne viac než 3,6 milióna ľudí.