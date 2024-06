AFP: Lídri G7 sa dohodli - Ukrajina dostane 50 mld. dolárov

Paríž 13. júna (TASR) - Štáty skupiny G7 sa predbežne dohodli, že Ukrajine do konca tohto roku zabezpečia 50 miliárd dolárov, ktoré získajú s pomocou zmrazených ruských aktív. S odvolaním na predstaviteľa kancelárie francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona o tom v stredu informovala agentúra AFP, uvádza TASR.



Americký Biely dom ešte v utorok avizoval, že počas nadchádzajúceho summitu G7, ktorý sa uskutoční od štvrtka do soboty v Taliansku, lídri oznámia aj ďalšie opatrenia vrátane nových sankcií a kontrol týkajúcich sa vývozu v súvislosti s inváziou Ruska na Ukrajinu.



Krajiny G7 podľa AFP zvažujú možnosti použitia výnosov z úrokov zo zmrazených aktív ruskej centrálnej banky, aby prostredníctvom nich pomohli Kyjevu. Tieto aktíva majú hodnotu 325 miliárd dolárov. Výnosy z úrokov by mali slúžiť ako zábezpeka na získanie pôžičky pre Kyjev v hodnote do 50 miliárd dolárov.



"Máme dohodu," uviedol v stredu nemenovaný francúzsky predstaviteľ s tým, že išlo o iniciatívu USA.



Ak však podľa neho budú ruské aktíva z nejakého dôvodu odblokované alebo výnosy z nich nebudú stačiť na financovanie pôžičky, krajiny G7 budú musieť zvážiť, ako si náklady podelia.



Prioritou summitu G7 v talianskej Apúlii má byť práve posilnenie podpory Ukrajine brániacej sa proti ruskej agresii. Na diskusii sa vo štvrtok zúčastní aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.