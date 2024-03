AFP: Loď s humanitárnou pomocou sa blíži ku Gaze cez námorný koridor

Gaza 15. marca (TASR) - Prvá z lodí s humanitárnou pomocou plaviaca sa cez nedávno otvorený námorný koridor sa blíži k Pásmu Gazy a v piatok bola pozorovateľná pri pobreží enklávy. Uviedol to novinár agentúry AFP, z ktorej TASR správu prebrala.



AFP na fotografiách a videozázname zachytila loď španielskej humanitárnej organizácie Open Arms. Tá vezie 200 ton potravín pre obyvateľov mesta Gaza, ktorých ohrozuje hladomor v dôsledku zúriaceho konfliktu. Loď by do Pásma Gazy mala doraziť v priebehu piatka.



Potraviny dodala americká mimovládna organizácia US NGO World Central Kitchen, píše AFP. Tím sa World Central Kitchen takisto zúčastňuje na výstavbe móla pri pobreží Pásma Gazy, kde sa bude dať náklad vyložiť. Prístup do prístavov na pobreží nie je pre veľké lode možný.



Ide o prvú plavbu v rámci humanitárneho koridoru z Cypru do Pásma Gazy, otvorenie ktorého minulý piatok (8. marca) avizovala predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Cyprus uviedol, že sa pripravuje ďalšia, väčšia loď.



Organizácie Amnesty International (AI) a Oxfam počas tohto týždňa vo vyhláseniach uviedli, že tieto námorné misie a zhadzovanie pomoci zo vzduchu nie sú dostatočné alternatívy k dovozu pomoci po pevnine.



Ministerstvo zdravotníctva v Pásme Gazy počas posledných týždňov hlásilo najmenej 27 úmrtí z dôvodu podvýživy a dehydratácie.



Izrael spustil vojenskú operáciu v Pásme Gazy v reakcii na útok Hamasu na izraelské územie zo 7. októbra, pri ktorom zahynulo približne 1200 ľudí a najmenej 250 ďalších bolo podľa izraelských úradov unesených. Odvetné kroky izraelskej armády v Pásme Gazy si odvtedy vyžiadali už viac ako 31.000 obetí.



Pomoc do palestínskej enklávy prichádza po pozemných trasách v oveľa menšom rozsahu, ako pred vypuknutím vojny medzi Izraelom a Hamasom. Organizácia Spojených národov upozorňuje, že Palestínčanom v Pásme Gazy hrozí hladomor v dôsledku kritického nedostatku potravín, vody, paliva a liekov.