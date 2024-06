AFP: Macron chce za eurokomisára znovu Thierryho Bretona

Brusel 27. júna (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron chce, aby sa eurokomisárom za Francúzsko opäť stal Thierry Breton, informuje francúzska agentúra AFP s odvolaním sa na svoje zdroje. Z jej správy čerpala TASR.



Breton je komisárom EÚ pre vnútorný trh od roku 2019 a bojuje najmä proti veľkým digitálnym platformám. Do jeho zodpovednosti patrí aj oblasť vesmíru a obrany.



V kolégiu komisárov musia byť podľa nariadení EÚ zástupcovia z každého z 27 členských štátov. Prezidentská kancelária odmietla špekulácie, že by francúzskeho kandidáta mal vyberať parlament, a trvá na tom, že na to má právo výlučne prezident.