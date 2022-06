AFP: Macron nemá po prvom kole volieb istú parlamentnú väčšinu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/DPA

Paríž 12. júna (TASR) - Aliancia podporujúca francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona nemá po nedeľňajšom prvom kole volieb istú väčšinu kresiel v novom parlamente. Podľa prognóz získala približne rovnalo hlasov, ako ľavicová koalícia vedená Jeanom-Lucom Mélenchonom, informovala agentúra AFP.Prezidentova centristická aliancia Spolu! (Ensemble!) a Mélenchonov blok Nová ekologická a sociálna ľudová únia (NUPES) získali podľa rôznych prognóz v prvom kole približne rovnaký počet hlasov - 25-26 percent.Po druhom kole volieb, ktoré sa bude konať na budúcu nedeľu, by mohla Macronova aliancia celkovo získať 225-310 poslaneckých kresiel. Na udržanie doterajšej väčšiny v parlamente by ich však potrebovala minimálne 289.Novovytvorená ľavicová koalícia NUPES by mohla mať v novozvolenom parlamente 150-220 zástupcov, vyplýva z prognóz zverejnených po skončení prvého kola hlasovania. Mala by sa tak stať ďaleko najsilnejším parlamentným opozičným zoskupením.V prípade, že sa prezidentskému bloku po druhom kole volieb nepodarí udržať doterajšiu parlamentnú väčšinu, čaká podľa analytikov Macrona náročné obdobie vládnutia, v ktorom sa bude musieť dohovárať o schvaľovaní jednotlivých zákonov s pravicovými stranami. Mohol by sa tiež pokúsiť získať si na svoju stranu časť opozičných alebo nezávislých poslancov." komentoval prognózy zverejnené po prvom kole volieb politológ Brice Teinturier.Podľa francúzskeho volebného systému potrebuje kandidát získať v deň volieb nadpolovičnú väčšinu hlasov, ako aj podporu najmenej 25 percent registrovaných voličov vo volebnom obvode, aby bol zvolený hneď v prvom kole.V opačnom prípade dvaja najlepší kandidáti vo volebnom obvode, ako aj ďalší kandidáti, ktorí získali podporu aspoň 12,5 percenta registrovaných voličov, postupujú do druhého kola, v ktorom vyhráva kandidát s najväčším počtom hlasov.