AFP: Macron po summite G20 zatelefonuje Putinovi

Nasa Dua 14. novembra (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron zavolá po summite skupiny G20 v Indonézii šéfovi Kremľa Vladimirovi Putinovi. Uviedla to v pondelok agentúra AFP s odvolaním sa na nemenovaného francúzskeho predstaviteľa.



Macron "zavolá po G20" Putinovi, uviedol zdroj z Macronovej kancelárie. Zdôraznil, že Macron udržiava kontakt so Putinom napriek medzinárodnej izolácii, do ktorej sa dostal ruský prezident v dôsledku invázie na Ukrajinu.



Podľa citovaného predstaviteľa sa Macron na okraji summitu G20 na indonézskom ostrove Bali stretne aj s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom. Šéf elyzejského paláca plánuje čínskemu prezidentovi povedať, že je v záujme Pekingu vyvíjať tlak na Rusko, aby sa vrátilo k rokovaciemu stolu a rešpektovalo medzinárodné právo, uviedol zdroj z Macronovej kancelárie.



Na Bali sa 15.-16. novembra koná schôdzka lídrov skupiny najväčších ekonomík sveta G20.