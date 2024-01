AFP: Macron vymenuje nového premiéra v utorok

Paríž 8. januára (TASR) - Nového francúzskeho premiéra by mal vymenovať prezident Emmanuel Macron v utorok predpoludním. Napísala to v pondelok večer agentúra AFP s odvolaním sa na zdroj blízky prezidentovi. Podľa francúzskej tlačovej agentúry je po niekoľkodňových zákulisných ťahoch favoritom na post predsedu vlády 34-ročný minister školstva Gabriel Attal, informuje TASR.



V prípade vymenovania by sa Attal stal najmladším francúzskym premiérom vôbec a taktiež prvým, ktorý sa otvorene hlási k svojej homosexualite.



V pondelok popoludní oznámila svoju rezignáciu po menej než dvoch rokoch vo funkcii premiérka Élisabeth Borneová. O zmenách vo francúzskej vláde sa začalo hovoriť po tom, ako sa Macron v decembri ocitol pod tlakom počas prerokovávania nového imigračného zákona v parlamente.



Prísnejší zákon napokon prešiel vďaka ústupkom, ktoré vláda urobila voči konzervatívnym republikánom, avšak za cenu napätia v Macronovom tábore. Na protest odstúpil minister zdravotníctva Aurélien Rousseau a povrávalo sa, že odchod zvažujú aj ďalší ľavicovejšie orientovaní ministri.