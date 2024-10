AFP: Mediátori navrhnú takmer mesačné prímerie v Pásme Gazy

Gaza 30. októbra (TASR) - Sprostredkovatelia usilujúci sa o prímerie v Pásme Gazy plánujú navrhnúť hnutiu Hamas približne mesiac dlhé prímerie, uviedol v stredu pre agentúru AFP zdroj oboznámený s rokovaniami, píše TASR.



Na rokovaniach v katarskej Dauhe, ktoré sa skončili v pondelok, sa zúčastnili riaditeľ izraelskej rozviedky David Barnea, riaditeľ CIA Bill Burns a katarský premiér Tamím bin Hamad bin Chalífa Ál Thání. V rámci rozhovorov sa zamerali na "krátkodobé" prímerie trvajúce "menej ako mesiac", uviedol nemenovaný zdroj. Návrh by mal zahŕňať aj výmenu rukojemníkov a tiež zvýšenie pomoci pre Pásmo Gazy. "Americkí predstavitelia veria, že ak sa podarí dosiahnuť krátkodobú dohodu, môže to následne viesť aj k trvalejšej dohode," ozrejmil zdroj.



Spojené štáty, Katar a Egypt celé mesiace bezvýsledne rokovali o prímerí a prepustení unesených rukojemníkov a palestínskych väzňov. Washington a Dauha minulý týždeň preto oznámili ďalšie osobné rozhovory s cieľom preskúmať nové možnosti a vyriešiť bezvýchodiskovú situáciu na sklonku pôsobenia amerického prezidenta Joea Bidena.



Egypt minulý týždeň tiež navrhoval prímerie medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas. Malo trvať 48-hodín a jeho súčasťou mala byť výmena rukojemníkov. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu však povedal, že takýto návrh nedostal, v opačnom prípade by naň "okamžite pristúpil", pripomína AFP.