AFP: Na COP29 v Azerbajdžane sa zúčastní aj afganská delegácia

Kábul/Baku 9. novembra (TASR) - Na nadchádzajúcej svetovej klimatickej konferencii COP29 v azerbajdžanskej metropole Baku sa zúčastní aj delegácia Afganistanu. Pôjde o prvú účasť afganských predstaviteľov na konferencii, odkedy v krajine prevzalo moc v roku 2021 radikálne hnutia Taliban. Agentúru AFP o tom v sobotu informoval hovorca azerbajdžanského ministerstva zahraničných vecí, píše TASR.



Bezprostredne nebolo jasné, aké postavenie bude mať afganská delegácia. Podľa AFP však zdroje naznačujú, že bude mať štatút pozorovateľa.



Afganistan je zaradený na šieste miesto v rebríčku krajín najviac ohrozených zmenou klímy. Predstavitelia Talibanu v minulosti požadovali účasť svojich zástupcov na klimatických summitoch OSN s argumentom, že ich politická izolácia by nemala brániť v účasti na medzinárodných klimatických rokovaniach.



Predstavitelia afganskej Národnej agentúry pre ochranu životného prostredia opakovane vyhlásili, že zmena klímy by sa nemala politizovať, a vyzvali na obnovenie projektov súvisiacich so životným prostredím, ktoré boli pozastavené v dôsledku prevzatia moci Talibanom.



Zástupca Rozvojového programu OSN (UNDP) v Afganistane Stephen Rodriques uviedol, že hlavnými hrozbami pre krajinu sú sucho, záplavy, degradácia pôdy a klesajúca poľnohospodárska produktivita. AFP pripomína, že májové bleskové záplavy v Afganistane zabili stovky ľudí a zaplavili rozsiahle plochy poľnohospodárskej pôdy, od ktorej závisí prežitie 80 percent Afgancov.



Šéf oddelenia afganskej environmentálnej agentúry pre zmenu klímy taktiež vyzval na vyplatenie kompenzácií pre Afganistan za škody spôsobené klimatickou zmenou. Podľa neho predstavovali celkové emisie skleníkových plynov v Afganistane len 0,08 percenta celkového svetového objemu.



"Je to veľmi málo," vyhlásil. Napriek tomu je Afganistan jednou z "najviac postihnutých (krajín) vplyvom zmeny klímy. Ovplyvňuje to všetky aspekty nášho života," dodal.



AFP pripomína, že vládu Talibanu nad Afganistanom doposiaľ žiadny štát neuznal. Viacero štátov však s Talibanom udržiava diplomatické styky vrátane Azerbajdžanu, ktorý vo februári tohto roka opätovne otvoril svoje veľvyslanectvo v Kábule.