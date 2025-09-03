< sekcia Zahraničie
AFP: Na dvoch španielskych plážach našli telá siedmich migrantov
Šesť tiel objavili španielske úrady na pláži Los Muertos v okrese Carboneras v južnom regióne Andalúzia.
Autor TASR
Madrid 3. septembra (TASR) - Telá siedmich migrantov boli v stredu nájdené na dvoch plážach v južnom Španielsku po tom, ako sa ich lode potopili, informovali agentúru AFP miestne zdroje. Migranti podľa nich pravdepodobne pochádzali z Alžírska, píše TASR.
Šesť tiel objavili španielske úrady na pláži Los Muertos v okrese Carboneras v južnom regióne Andalúzia, zatiaľ čo siedme telo bolo nájdené na neďalekej pláži Las Salinas v Cabo de Gata, uviedol zdroj blízky vyšetrovaniu.
Z lode, ktorá stroskotala na pláži Los Muertos, bolo zachránených 26 migrantov. Nie je jasné, koľko ľudí na lodi cestovalo. Druhá loď, ktorá dorazila do Cabo da Gata, prevážala 38 osôb.
K nehodám lodí došlo v noci a telá boli objavené za úsvitu. Španielske úrady nevylučujú, že v najbližších hodinách nájdu ďalšie mŕtve osoby.
Španielsko je spolu s Talianskom a Gréckom jedným z troch hlavných vstupných bodov pre nelegálnych migrantov smerujúcich do Európy. Úrady uvádzajú, že za posledné roky zahynuli tisíce ľudí pri pokuse prekročiť Atlantický oceán z Afriky, hlavne smerom na španielske Kanárske ostrovy.
Podľa údajov ministerstva vnútra prišlo do Španielska v období od januára do augusta viac ako 20.000 ľudí.
Šesť tiel objavili španielske úrady na pláži Los Muertos v okrese Carboneras v južnom regióne Andalúzia, zatiaľ čo siedme telo bolo nájdené na neďalekej pláži Las Salinas v Cabo de Gata, uviedol zdroj blízky vyšetrovaniu.
Z lode, ktorá stroskotala na pláži Los Muertos, bolo zachránených 26 migrantov. Nie je jasné, koľko ľudí na lodi cestovalo. Druhá loď, ktorá dorazila do Cabo da Gata, prevážala 38 osôb.
K nehodám lodí došlo v noci a telá boli objavené za úsvitu. Španielske úrady nevylučujú, že v najbližších hodinách nájdu ďalšie mŕtve osoby.
Španielsko je spolu s Talianskom a Gréckom jedným z troch hlavných vstupných bodov pre nelegálnych migrantov smerujúcich do Európy. Úrady uvádzajú, že za posledné roky zahynuli tisíce ľudí pri pokuse prekročiť Atlantický oceán z Afriky, hlavne smerom na španielske Kanárske ostrovy.
Podľa údajov ministerstva vnútra prišlo do Španielska v období od januára do augusta viac ako 20.000 ľudí.