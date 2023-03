AFP: Na východe Ukrajiny bola použitá fosforová munícia

Kyjev 15. marca (TASR) — Na neobývanú oblasť pri meste Časiv Jar na východe Ukrajiny bola v utorok z ruských pozícii vypálená munícia s bielym fosforom. Uviedli to novinári agentúry AFP.



Dva projektily boli vypálené v rozmedzí piatich minút zhruba o 16.45 h miestneho času na južnú časť mesta Časiv Jar, ktoré leží v Doneckej oblasti. Dopadli na cestu vedúcu do neďalekého Bachmutu, ktorý je už niekoľko mesiacov dejiskom krvavých bojov.



Po výbuchu vypálenej munície sa uvoľnili malé horiace guľôčky bieleho fosforu, ktoré pomaly padali na zem. Guľôčky spôsobili požiar okolitého porastu na ploche približne s rozlohou futbalového ihriska.



Reportéri AFP nevedeli s istotou potvrdiť, či cieľom útoku bola pozícia ukrajinskej armády. Neďaleko miesta požiaru však bolo zaparkované zelené nákladné auto s bielym krížom, symbolom ukrajinských ozbrojených síl.



Najbližšie domy sa nachádzali asi 200 metrov od vonkajšieho okraja požiaru.



Fosforovú muníciu je zakázané používať proti civilistom. Podľa Ženevských konvencií však môže byť použitá proti vojenským cieľom, pripomína AFP.



Kyjev tvrdí, že Moskva tento typ munície použila od začiatku vojny na Ukrajine niekoľkokrát, a to aj pri útokoch na civilistov, čo Rusko kategoricky odmieta.