Diplomati: NATO dokončuje písomné návrhy pre Rusko

Brusel 26. januára (TASR) - Severoatlantická aliancia je blízko skompletizovania svojich písomných návrhov pre Moskvu a mala by ich doručiť tento týždeň. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na stredajšie vyjadrenie diplomatov z NATO.



Rusko už predtým predložilo svoje bezpečnostné požiadavky, ktoré však západné krajiny z veľkej časti odmietajú.



"Mnohé z ruských požiadaviek sú neprijateľné alebo nerealistické," uviedol pre AFP jeden z diplomatov. NATO však podľa jeho slov "určilo viacero oblastí", v ktorých je možné spolupracovať.



"Otázkou je, či je to to, čo Rusi chcú," povedal diplomat.



Rusko podľa AFP oznámilo, že čaká na písomnú odozvu predtým, ako sa rozhodne, či bude v rozhovoroch s NATO a USA pokračovať.



Moskva v decembri predložila Západu dva návrhy bezpečnostných dokumentov požadujúcich okrem iného to, aby NATO neumožnilo členstvo vo svojich radoch Ukrajine a iným bývalým sovietskym krajinám a aby zrušilo hromadenie svojich síl v strednej a východnej Európe.



Rusko v poslednom období blízko hraníc s Ukrajinou zhromaždilo približne 100.000 svojich vojakov, čo Západ považuje za možnú prípravu na inváziu na Ukrajinu.



Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg pre stanicu CNN v utorok povedal, že Aliancia svoje písomné návrhy Kremľu pošle ešte tento týždeň. Cieľom má byt "pokúsiť sa nájsť cestu vpred".



NATO je podľa Stoltenberga pripravené s Ruskom rokovať, píše AFP. Aliancia však neurobí ústupky v prípade svojich kľúčových princípov vrátane práva svojich partnerov, aby si sami vyberali svoje smerovanie.



Západní spojenci z NATO sú podľa svojich vyjadrení aj naďalej odhodlaní hľadať diplomatické riešenie krízy. Moskve však v prípade invázie na Ukrajinu pohrozili zavedením tvrdých sankcií.