NATO začalo s odsunom svojich vojakov z Afganistanu

Brusel 29. apríla (TASR) - Severoatlantická aliancia začala s odsunom svojich vojakov z Afganistanu, uviedla vo štvrtok agentúra AFP s odvolaním sa na nemenovaného predstaviteľa NATO.



"Spojenci NATO sa v polovici apríla rozhodli začať sťahovať sily misie Rozhodná podpora od 1. mája a toto stiahnutie sa začalo. Bude to usporiadaný, koordinovaný a rozvážny proces," povedal predstaviteľ NATO.



Aliancia sa rozhodla ukončiť svoju misiu po tom, čo americký prezident Joe Biden oznámil stiahnutie amerických vojakov z Afganistanu. Odsun jednotiek sa podľa Bidena začne 1. mája a do 11. septembra bude ukončený.



Výcvikovú a podpornú misiu NATO s 9600 príslušníkmi, do ktorej patria aj americkí vojaci a ktorá mimoriadne závisí od vojenských kapacít Washingtonu, tvoria vojaci z 36 členských štátov NATO a partnerských krajín.



Sťahovanie sa plánuje napriek patovej situácii v mierových rozhovoroch medzi militantným hnutím Taliban a afganskou vládou.