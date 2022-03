Nemecko schválilo dodávku 2700 protilietadlových rakiet na Ukrajinu

Berlín 3. marca (TASR) - Nemecká vláda schválila dodávku 2700 protilietadlových rakiet na Ukrajinu, uviedol vo štvrtok pre agentúru AFP zdroj z prostredia spolkového kabinetu oboznámený so situáciou.



Vláda "schválila ďalšiu podporu pre Ukrajinu", ktorá zahŕňa dodávku protilietadlových rakiet sovietskej výroby typu STRELA, používaných predtým armádou komunistického východného Nemecka, vysvetlil spomínaný zdroj.



Spolková republika ešte v januári oznámila, že nebude poskytovať Ukrajine zbrane, ale namiesto toho ponúkla zásielku 5000 prílb.



Odkedy však Rusko minulý štvrtok spustilo rozsiahly útok na Ukrajinu, koaličná vláda kancelára Olafa Scholza zrušila zákaz dodávania zbraní do konfliktných oblastí a rozhodla o dodávke zbraní pre Ukrajinu. Takisto došlo k pozastaveniu schvaľovacieho procesu projektu plynovodu Severný prúd 2.



Nemecká vláda vo štvrtok informovala, že na svojom území eviduje zatiaľ 5309 utečencov z Ukrajiny. Tento údaj je však založený na náhodných kontrolách, cez nemecké pozemné hranice sa dá totiž slobodne prejsť, pripomína agentúra Reuters.



"Preto je veľmi pravdepodobné, že do Nemecka sa už (z Ukrajiny) dostalo podstatne viac ľudí," povedal na pravidelnej tlačovej konferencii hovorca nemeckého ministerstva vnútra.