Nové voľby sa v Mjanmarsku pravdepodobne uskutočnia v roku 2025

Rangún 5. septembra (TASR) - Mjanmarská vojenská vláda pravdepodobne zorganizuje nové voľby v roku 2025. V utorok to pre agentúru AFP uviedli predstavitelia juntou schválených politických strán, informuje TASR.



"Voľby sa pravdepodobne budú konať v roku 2025," povedal vysokopostavený člen provojenskej Strany únie solidarity a rozvoja (USDP). Správu potvrdil aj člen inej juntou schválenej strany.



Povolenie zúčastniť sa na akýchkoľvek budúcich voľbách v krajine bolo udelené 36 politickým stranám, uviedla v utorok volebná komisia zložená z predstaviteľov junty. Termín volieb však neuviedla.



Vládou podporované noviny Global New Light of Myanmar v sobotu informovali, že šéf junty Min Aun Hlain vyzval na ukončenie "nevyhnutných príprav" pred sčítaním obyvateľov v roku 2024. Hlasovanie sa môže konať až po celoštátnom sčítaní, dodali noviny.



Spojené štáty uviedli, že akékoľvek voľby zorganizované mjanmarskou juntou by boli "predstierané".



Mjanmarská armáda v júli predĺžila výnimočný stav, ktorý trvá od februári 2022, keď zosadila demokraticky zvolenú vládu líderky Aun Schan Su Ťij. Predĺženie výnimočného stavu spôsobilo ďalší odklad volieb, ktoré junta sľúbila po uchopení moci.