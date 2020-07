Nový koronavírus si vyžiadal na celom svete viac než 573 000 životov

Paríž 14. júla (TASR) – Nový koronavírus si od vlaňajšieho decembra vyžiadal na celom svete už najmenej 573 091 obetí na životoch. Vyplýva to z bilancie agentúry AFP vychádzajúcej z oficiálnych údajov, ktoré boli k dispozícií v utorok o 13:00 SELČ.



V 196 krajinách a teritóriách bolo doposiaľ zaznamenaných 13 124 130 prípadov ochorenia COVID-19. Z tohto počtu sa už najmenej 7 063 900 ľudí vyliečilo.



Údaje, opierajúce sa o informácie od jednotlivých štátov a Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), pravdepodobne odrážajú len časť aktuálneho počtu infekcií. Mnoho krajín testuje totiž len ľudí s príznakmi alebo len najvážnejšie prípady.



Najviac zasiahnutou krajinou sú Spojené štáty, kde zaznamenali 135 615 úmrtí z celkového počtu 3 364 547 prípadov nákazy. Najmenej 1 031 939 ľudí sa z ochorenia uzdravilo.



Po Spojených štátoch nasleduje Brazília, kde je 1 884 967 infikovaných a 72 833 úmrtí. Tretia je Británia so 44 830 mŕtvymi a 290 133 infikovanými. Mexiko hlási 35 491 mŕtvych a 304 435 prípadov nákazy. Päticu najviac postihnutých krajín uzatvára Taliansko, ktoré má 34 967 úmrtí a 243 230 infikovaných.