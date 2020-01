Oznámenie šéfky EK o obchodnej dohode s USA vyvolalo v Bruseli údiv

Brusel 23. januára (TASR) - Oznámenie šéfky Európskej komisie (EK) Ursuly von der Leyenovej, že EÚ a Spojené štáty "za pár týždňov" podpíšu obchodnú dohodu, ktoré predniesla v stredu na Svetovom ekonomickom fóre (WEF) v Davose, vyvolalo v Bruseli údiv a nepochopenie. Upozornila na to vo štvrtok tlačová agentúra AFP.



Podľa AFP medzi politikmi a diplomatmi v Bruseli vládne stav, keď "nikto nič nevie" o nejakej obchodnej dohode s USA. Von der Leyenová sa v utorok (21.1) v Davose stretla s americkým prezidentom Donaldom Trumpom a na druhý deň oznámila ambície "v rámci niekoľkých týždňov" podpísať obchodnú dohodu s Washingtonom. Potom, čo Trump pohrozil zavedením ciel na európske automobily, ak Únia neakceptuje uzavretie obchodnej dohody.



"Aby som bol úprimný, nerozumiem tomu. Hovoril som s niektorými vyššími úradníkmi Európskej komisie a tí tiež nechápu," povedal pre AFP nemecký europoslanec a predseda Výboru Európskeho parlamentu pre medzinárodný obchod Bernd Lange.



Agentúra zároveň upozornila, že aj ňou oslovené zdroje z Rady EÚ, čiže inštitúcie, ktorá presadzuje záujmy členských štátov, rovnako vyjadrili prekvapenie nad vyhlásením šéfky eurokomisie. AFP oslovila predstaviteľov viacerých členských krajín Únie a tí upozornili, že pred von der Leyenovej vyhlásením z Davosu nemali informácie o tom, že by sa Európska komisia zaujímala o možnosť uzavretia takejto dohody. Komisii totiž mandát na rokovania o obchodných dohodách v mene EÚ zverujú práve členské štáty.



Podľa AFP je teda možné, že namiesto uzavretia bilaterálnej obchodnej dohody, ktorej doladenie je technicky nemožné dosiahnuť za niekoľko týždňov, najmä s tak významnou a ekonomicky silnou krajinou, ako sú Spojené štáty, sa môže EÚ snažiť o podpis jednoduchého politického vyhlásenia upravujúceho vzájomné hospodárske vzťahy.



Šéfka EK má totiž v nasledujúcich týždňoch naplánovanú oficiálnu návštevu vo Washingtone. Eurokomisár pre obchod Phil Hogan americké hlavné mesto navštívil minulý týždeň, nedosiahol však žiaden výrazný pokrok vo vzájomných obchodných rokovaniach.



Francúzsky minister financií Bruno Le Maire pre AFP v tejto súvislosti pripomenul pozíciu jeho krajiny. "Nepodpíšeme obchodnú dohodu so štátom, ktorý odmieta parížsku klimatickú dohodu," uviedol Le Maire s odkazom na USA. Trumpova administratíva vlani v novembri oficiálne informovala OSN, že spustila proces odstúpenia od klimatickej dohody uzavretej v Paríži v roku 2015.



