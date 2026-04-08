AFP: Plán prímeria zverejnený Iránom sa podľa USA nezhoduje s pôvodným
Vyhlásenie prehlbuje obavy o krehké prímerie, ktoré USA a Irán vyhlásili v noci na stredu.
Autor TASR
Washington 8. apríla (TASR) - Desaťbodový plán dočasného prímeria zverejnený Iránom neobsahuje tie isté podmienky, ako ten, s ktorým súhlasil Biely dom, uviedol v stredu americký predstaviteľ. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Dokument, o ktorom píšu médiá, neobsahuje ten istý pracovný rámec,“ uviedol vysoký predstaviteľ pod podmienkou zachovania anonymity. Neposkytol žiadne ďalšie podrobnosti a zdôraznil, že „z úcty k procesu sa nebudú rokovania viesť na verejnosti“.
Vyhlásenie prehlbuje obavy o krehké prímerie, ktoré USA a Irán vyhlásili v noci na stredu - krátko pred uplynutím ultimáta stanoveného prezidentom Donaldom Trumpom pre Irán na splnenie požiadaviek USA, píše AFP. Šéf Bieleho domu predtým Teheránu hrozil „zánikom celej civilizácie“.
„USA od Iránu dostali desaťbodový návrh a veríme, že poskytuje uskutočniteľný základ pre rokovania,“ uviedol Trump vo svojom vyhlásení o dvojtýždňovom prímerí.
Iránske štátne médiá následne zverejnili desaťbodový plán, ktorý okrem iného hovoril o zachovaní iránskej kontroly nad strategickým Hormuzským prielivom, ukončení medzinárodných sankcií voči krajine a „akceptovaní“ obohacovania uránu v Iráne. Tieto body by boli v rozpore s vyhláseniami Washingtonu, píše AFP.
