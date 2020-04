Počet nakazených koronavírusom vo svete presiahol dva milióny

Dobrovoľnčka Jennifer Hallerová dostáva ako prvá v poradí vakcínu proti novému koronavírusu počas klinickej skúšky vakcíny, ktorá sa začala vo výskumnom ústave v americkom meste Seattle v pondelok 16. marca 2020. Účastníci sa nemôžu nakaziť, pretože injekcie, ktoré dostanú, neobsahujú samotný vírus. Cieľom je výlučne overiť, že tieto vakcíny nepreukazujú znepokojujúce vedľajšie účinky, čo by umožnilo uskutočniť väčšie testy.O vytvorenie vakcíny sa snažia desiatky skupín výskumníkov po celom svete, keď počet prípadov ochorenia COVID-19 spôsobovaného novým druhom koronavírusu naďalej rastie, približuje AP. Významná je podľa nej snaha vyvinúť iné druhy vakcín - využitím nových technológií, čo by urýchlilo ich výrobu v porovnaní s tradičnými, no tiež mohlo zvýšiť ich účinnosť. Podľa americkej Univerzity Johna Hopkinsa v Baltimore sa vírusom SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje chorobu COVID-19, na celom svete nakazilo viac ako 175.000 ľudí, 6700 chorobe podľahlo a viac ako 77.000 nakazených sa vyliečilo. FOTO TASR/AP