Počet obetí koronavírusu v Európe presiahol 900 000

Paríž 16. marca (TASR) - Počet úmrtí na ochorenie COVID-19, ktoré vyvoláva nový koronavírus, presiahol v Európe hranicu 900.000. Celkové množstvo nakazených v európskych krajinách od začiatku pandémie stúplo na vyše 40 miliónov. Vyplýva to z pondelňajších údajov agentúry AFP, ktorá sa odvoláva na oficiálne dáta nahlasované zdravotníckym úradom jednotlivých krajín.



Do pondelka 09.45 SEČ registrovali v 52 krajinách a teritóriách európskeho regiónu, do ktorého patria i Rusko a Turecko, dovedna 900.85 úmrtí súvisiacich s nákazou koronavírusom.



Európa od začiatku pandémie v decembri 2019 eviduje najvyšší počet úmrtí - nasledujú Latinská Amerika a Karibik (721.581 úmrtí), Kanada and Spojené štáty (558.110 úmrtí) a Ázia (263.250 úmrtí).



Minulý týždeň podľahlo ochoreniu COVID-19 v Európe denne v priemere 3000 ľudí. Oproti týždňu predtým ide o pokles o 2,3 percenta.



V európskom regióne za posledný mesiac pribúdalo denne menej než 4000 úmrtí. Koncom januára bolo za 24 hodín zaznamenaných rekordných 5700 obetí koronavírusu.



Najviac zasiahnutou krajinou regiónu je Británia (125.580 úmrtí a 4.263.527 nakazených); nasledujú Taliansko (102.499 úmrtí a 3.238.394 nakazených), Rusko (92.937 úmrtí a 4.409.438 nakazených), Francúzsko (90.788 úmrtí a 4.078.133 nakazených) a Nemecko (73.656 úmrtí a 2.581.329 nakazených). Týchto päť krajín má dovedna viac ako polovicu všetkých obetí koronavírusu v Európe.



V prepočte na počet obyvateľov má najviac úmrtí Česko (218 na 100.000 obyvateľov). Za ním nasledujú Belgicko (194), Slovinsko (189), Británia (185) and Čierna Hora (180).



Celosvetovo si pandémia COVID-19 vyžiadala už takmer 2,66 milióna obetí na životoch a viac než 120 miliónov nakazených.