AFP: Počet obetí nového koronavírusu už celosvetovo presiahol 25.000

Paríž 27. marca (TASR) - Pandémia nového koronavírusu SARS-CoV-2 si už celosvetovo vyžiadala viac ako 25.000 životov, najviac v Európe. Vyplýva to z údajov, ktoré na základe oficiálnych štatistík jednotlivých krajín zhromaždila do piatka 15.30 h SEČ agentúra AFP.



Svetadielom s najvyšším počtom obetí je podľa týchto údajov práve Európa. Čo sa týka jednotlivých krajín, najviac úmrtí evidujú v Taliansku (9134), nasleduje Španielsko (4858) a Čína (3292), z ktorej sa pandémia rozšírila do celého sveta.



Na celom svete sa od vlaňajšieho decembra, keď sa koronavírus začal šíriť zo stredočínskeho mesta Wu-chan, koronavírusom nakazilo vyše 547.000 ľudí.