V Afrike prekročil počet úmrtí na koronavírus 1000

Johannesburg 18. apríla (TASR) - Počet zaznamenaných úmrtí v dôsledku pandémie nového koronavírusu v Afrike prekročil 1000, informovala v piatok večer agentúra AFP s odvolaním sa na oficiálne údaje.



Podľa AFP hlási najviac úmrtí Alžírsko (364), nasleduje Egypt (205), Maroko (135), Južná Afrika (50) a ďalšie krajiny.



Celkovo zaznamenali v Afrike 19.334 prípadov ochorenia COVID-19, ktoré je spôsobené novým koronavírusom SARS-CoV-2, dodala AFP.



Pandémia si môže vyžiadať životy najmenej 300.000 Afričanov a existuje riziko, že 29 miliónov obyvateľov tohto kontinentu sa dostane do extrémnej chudoby. Podľa agentúry Reuters to v piatok uviedla Hospodárska komisia OSN pre Afriku (UNECA), ktorá požaduje pre Afriku pomoc vo výške 100 miliárd dolárov určených pre zdravotníctvo a sociálny systém.



Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vo štvrtok varovala, že v Afrike by do troch až šiestich mesiacov mohlo byť až desať miliónov nakazených.



Boj proti tejto chorobe v Afrike komplikuje aj fakt, že 36 percent Afričanov nemá prístup k hygienickým zariadeniam s tečúcou vodou, a to, že v Afrike pripadá na 1000 ľudí v priemere 1,8 nemocničného lôžka - vo Francúzsku ide o pomer 5,98 lôžka na 1000 obyvateľov.



Veľkou nádejou pre Afriku je, že až 60 percent jej populácie sú ľudia mladší ako 25 rokov. Na druhej strane je však 56 percent mestskej populácie sústredenej na preplnených predmestských slumoch. Mnoho ľudí je tiež zraniteľných v dôsledku infekcie HIV/AIDS, tuberkulózy a pre podvýživu.