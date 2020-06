Aktuálne počty mŕtvych a nakazených koronavírusom vo svete

Paríž 16. júna (TASR) - Nový koronavírus usmrtil vo svete od vlaňajšieho decembra, keď sa prvýkrát objavil v Číne, najmenej 436.813 ľudí. V utorok o tom informovala tlačová agentúra AFP, ktorá svoj vlastný výpočet založila na oficiálnych údajoch platných k 13.00 h SELČ.



V 196 krajinách a teritóriách bolo zaznamenaných najmenej 8.048.880 prípadov nákazy. Z nich najmenej 3.681.400 ľudí je pokladaných za vyliečených.



Počty, opierajúce sa o údaje od jednotlivých štátov a od Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), pravdepodobne odrážajú len časť aktuálneho počtu infekcií. Mnoho krajín testuje len ľudí s príznakmi alebo len najvážnejšie prípady.



Najhoršie zasiahnutou krajinou sú Spojené štáty s 116.127 úmrtiami z 2.114.026 prípadmi nákazy. Najmenej 576.334 ľudí tam vyhlásili za vyliečených.



Po USA majú najvyššie počty úmrtí tieto krajiny: Brazília so 43.959 mŕtvymi spomedzi 888.271 infekcií, Británia so 41.736 úmrtiami z 296.857 prípadov nákazy, Taliansko s 34.371 mŕtvymi z 237.290 nakazených a Francúzsko s 29.436 obeťami na životoch zo 194.175 infikovaných.



Čína - bez Hongkongu a Macaa - oznámila zatiaľ 4634 mŕtvych, 83.221 nakazených a tiež 78.377 uzdravených.



Európa ako celok zaznamenala 188.349 úmrtí z 2.428.525 prípadov nákazy, USA a Kanada majú 124.354 mŕtvych z 2.213.173 nakazených, Latinská Amerika a Karibik hlásili 81.248 úmrtí spomedzi 1.693.908 infekcií, Ázia oznámila 23.982 mŕtvych z 882.002 prípadov nákazy, Blízky východ 11.994 mŕtvych z 569.562 infikovaných, Afrika 6755 úmrtí z 245.975 nakazených a Oceánia má 131 obetí na životoch z 8739 nakazených.