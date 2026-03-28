Sobota 28. marec 2026
AFP: Polícia v Paríži zmarila bombový útok pred Bank of America

Na snímke výhľad na Paríž, ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Veronika Hrabková

Incident sa udial v noci na sobotu o 3.30 h vo 8. parížskom obvode niekoľko ulíc od bulváru Champs-Élysées.

Autor TASR
Paríž 28. marca (TASR) - Francúzska polícia v sobotu zadržala muža, ktorý plánoval odpáliť podomácky vyrobenú bombu pred pobočkou Bank of America v Paríži. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním na svoje zdroje, píše TASR.

Podľa jedného zo zdrojov policajti zadržali muža v momente, keď pred budovou banky umiestňoval výbušné zariadenie zložené z piatich litrov tekutiny, pravdepodobne paliva, a zapaľovacieho systému.

Prípadom sa podľa informácií AFP zaoberá protiteroristická prokuratúra.
