< sekcia Zahraničie
AFP: Polícia v Paríži zmarila bombový útok pred Bank of America
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Paríž 28. marca (TASR) - Francúzska polícia v sobotu zadržala muža, ktorý plánoval odpáliť podomácky vyrobenú bombu pred pobočkou Bank of America v Paríži. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním na svoje zdroje, píše TASR.
Podľa jedného zo zdrojov policajti zadržali muža v momente, keď pred budovou banky umiestňoval výbušné zariadenie zložené z piatich litrov tekutiny, pravdepodobne paliva, a zapaľovacieho systému.
Prípadom sa podľa informácií AFP zaoberá protiteroristická prokuratúra.
