AFP: Poradca brazílskeho prezidenta rokoval s Putinom o Ukrajine

Brasília 4. apríla (TASR) - Poradca brazílskeho prezidenta Luiza Inacia Lulu da Silvu sa v Moskve stretol s ruským prezidentom Vladimirom Putinom a hovoril s ním o otvorení mierových rokovaní s Ukrajinou. TASR o tom informuje podľa utorkovej správy agentúry AFP, pre ktorú to potvrdil nemenovaný predstaviteľ z kancelárie brazílskeho prezidenta.



Šéf špeciálnej skupiny poradcov brazílskeho prezidenta Celso Amorim sa stretol s Putinom 25. marca v Kremli. Ich stretnutie trvalo asi hodinu a doteraz bolo držané v tajnosti.



"Povedať, že dvere (pre mierové rokovania) sú otvorené by bolo prehnané, ale povedať, že sú zatvorené, nie je tiež pravda," reagoval Amorim na otázku CNN Brazília o výsledkoch stretnutia.



V Moskve tiež s Putinom hovorili o bilaterálnych záležitostiach ako napríklad o obchode s hnojivami.



Počas pobytu v Rusku Amori absolvoval aj obed s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom, ktorý navštívi Brazíliu 17. apríla. Potvrdil to pre AFP rovnaký zdroj.



Cesta Amorima do Ruska sa uskutočnila necelé dva týždne pred návštevou brazílskeho prezidenta v Číne, ďalšej krajine, ktorá tlačí na uzatvorenie mierovej dohody medzi Ruskom a Ukrajinou.



Lula navrhol vytvorenie skupiny krajín, ktoré budú pôsobiť ako sprostredkovatelia vo vojne na Ukrajine. Na budúci týždeň chce aj o tejto téme diskutovať s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom.



Pred návratom do Brazílie sa Amorim v Paríži stretol so svojím francúzskym náprotivkom - diplomatickým poradcom francúzskeho prezidenta Emmanuelom Bonneom - a hovoril s ním o ceste k mieru.