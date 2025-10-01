< sekcia Zahraničie
AFP: Postup ruských síl na Ukrajine sa v septembri opäť spomalil
Minulý mesiac Rusko spočiatku rýchlo napredovalo, ale tento postup sa postupne z veľkej časti zastavil.
Autor TASR
Paríž/Kyjev 1. októbra (TASR) — Postup ruských jednotiek na Ukrajine sa v septembri – druhý mesiac po sebe - spomalil, tentoraz najmä v Doneckej oblasti. Počas deviateho mesiaca roka obsadili 447 štvorcových kilometrov ukrajinského územia. Vyplýva to z dát Inštitútu pre výskum vojny (ISW), ktoré analyzovala agentúra AFP.
Rusko kontroluje viac ako 19 percent ukrajinského územia vrátane oblastí, ktoré separatistické sily podporované Moskvou obsadili po roku 2014.
Ruské sily zrýchľovali svoj postup už začiatkom tohto roka, pričom vrchol dosiahli v júli, keď obsadili 634 štvorcových kilometrov územia – najviac od novembra minulého roka.
Minulý mesiac Rusko spočiatku rýchlo napredovalo, ale tento postup sa postupne z veľkej časti zastavil a medzi 20. a 30. septembrom dobylo iba približne 30 štvorcových kilometrov územia Ukrajiny.
Od októbra 2024 do septembra 2025 ruské sily podľa údajov ISW dobyli viac ako 6000 štvorcových kilometrov, čo je takmer trikrát viac ako za predchádzajúcich 12 mesiacov.
V Doneckej oblasti, hlavnom dejisku stretov s ukrajinskou armádou za posledné dva roky, sa však ich postup do značnej miery zastavil. Moskva tam v septembri získala 181 štvorcových kilometrov, čo je jeden z jej najmenších postupov v priebehu roka; frontové línie sú tam od polovice mesiaca prakticky statické. Rusko má v súčasnosti pod kontrolou 80 percent tohto regiónu v porovnaní so 64 percentami pred rokom.
Ukrajinská armáda uznala, že situácia je „zložitá“ a že ruská armáda pokračuje v postupe v dôležitých oblastiach pri Donecku, ako sú mestá Pokrovsk a Dobropilľa.
V septembri ruské sily obsadili ďalších 100 štvorcových kilometrov v Charkovskej oblasti a 80 štvorcových kilometrov v Dnepropetrovskej oblasti, ktorá je stále takmer úplne pod kontrolou Kyjeva.
Ruská armáda podľa údajov ISW prvýkrát vstúpila do Dnepropetrovskej oblasti 8. júna. Ukrajina prítomnosť ruských vojakov v tejto oblasti prvýkrát priznala koncom augusta.
Agentúra AFP tiež vykonala analýzu údajov ukrajinských vzdušných síl, ktorá ukázala, že Rusko v septembri zintenzívnilo svoje útoky raketami dlhého doletu a dronmi na Ukrajinu. Počas nočných útokov vypustilo 5638 dronov dlhého doletu a vypálilo 185 rakiet, čo je o 36 percent viac ako v auguste. V noci zo 6. na 7. septembra vyslala Moskva na Ukrajinu 810 dronov – najviac počas jediného útoku.
Ukrajinské letectvo tvrdí, že zostrelilo alebo zachytilo 87 percent ruských dronov a 68 percent rakiet.
Tieto údaje sa zakladajú na počiatočných odhadoch letectva o tom, koľko prichádzajúcich dronov a rakiet s dlhým doletom bolo detegovaných pri nočných útokoch.
Rusko kontroluje viac ako 19 percent ukrajinského územia vrátane oblastí, ktoré separatistické sily podporované Moskvou obsadili po roku 2014.
Ruské sily zrýchľovali svoj postup už začiatkom tohto roka, pričom vrchol dosiahli v júli, keď obsadili 634 štvorcových kilometrov územia – najviac od novembra minulého roka.
Minulý mesiac Rusko spočiatku rýchlo napredovalo, ale tento postup sa postupne z veľkej časti zastavil a medzi 20. a 30. septembrom dobylo iba približne 30 štvorcových kilometrov územia Ukrajiny.
Od októbra 2024 do septembra 2025 ruské sily podľa údajov ISW dobyli viac ako 6000 štvorcových kilometrov, čo je takmer trikrát viac ako za predchádzajúcich 12 mesiacov.
V Doneckej oblasti, hlavnom dejisku stretov s ukrajinskou armádou za posledné dva roky, sa však ich postup do značnej miery zastavil. Moskva tam v septembri získala 181 štvorcových kilometrov, čo je jeden z jej najmenších postupov v priebehu roka; frontové línie sú tam od polovice mesiaca prakticky statické. Rusko má v súčasnosti pod kontrolou 80 percent tohto regiónu v porovnaní so 64 percentami pred rokom.
Ukrajinská armáda uznala, že situácia je „zložitá“ a že ruská armáda pokračuje v postupe v dôležitých oblastiach pri Donecku, ako sú mestá Pokrovsk a Dobropilľa.
V septembri ruské sily obsadili ďalších 100 štvorcových kilometrov v Charkovskej oblasti a 80 štvorcových kilometrov v Dnepropetrovskej oblasti, ktorá je stále takmer úplne pod kontrolou Kyjeva.
Ruská armáda podľa údajov ISW prvýkrát vstúpila do Dnepropetrovskej oblasti 8. júna. Ukrajina prítomnosť ruských vojakov v tejto oblasti prvýkrát priznala koncom augusta.
Agentúra AFP tiež vykonala analýzu údajov ukrajinských vzdušných síl, ktorá ukázala, že Rusko v septembri zintenzívnilo svoje útoky raketami dlhého doletu a dronmi na Ukrajinu. Počas nočných útokov vypustilo 5638 dronov dlhého doletu a vypálilo 185 rakiet, čo je o 36 percent viac ako v auguste. V noci zo 6. na 7. septembra vyslala Moskva na Ukrajinu 810 dronov – najviac počas jediného útoku.
Ukrajinské letectvo tvrdí, že zostrelilo alebo zachytilo 87 percent ruských dronov a 68 percent rakiet.
Tieto údaje sa zakladajú na počiatočných odhadoch letectva o tom, koľko prichádzajúcich dronov a rakiet s dlhým doletom bolo detegovaných pri nočných útokoch.