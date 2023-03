AFP: Pre vlakovú nehodu v Grécku obvinili ďalšie tri osoby

Atény 9. marca (TASR) - Prokuratúra vo štvrtok obvinila ďalších troch predstaviteľov gréckych železníc v spojitosti s minulotýždňovou tragickou vlakovou nehodou, ktorá si vyžiadala 57 ľudských životov. Pre agentúru AFP to povedal zdroj oboznámený so záležitosťou, informuje TASR.



Nadriadený dozorca zodpovedný za zamestnancov železničnej stanice bol obvinený z usmrtenia z nedbanlivosti, ublíženia na zdraví a narušenia dopravy, povedal zdroj. Údajne mal zaradiť neskúseného prednostu stanice do nočnej služby počas rušného prázdninového obdobia.



Ako zdroj dodal, rovnaké obvinenia boli vznesené aj voči ďalším dvom prednostom stanice, ktorí mali opustiť pracovisko predčasne. Všetkým trom hrozí doživotný trest odňatia slobody.



Ešte v nedeľu bol obvinený a vzatý do väzby prednosta železničnej stanice v gréckom meste Larisa za podiel na "smrti veľkého počtu ľudí". Hrozí mu doživotné väzenie.



Desaťtisíce ľudí v stredu v Grécku protestovali voči príčinám čelnej zrážky vlakov. Išlo zatiaľ o najväčšie demonštrácie od tragickej vlakovej nehody, ktorá sa odohrala 28. februára. Verejnosť žiada rezignáciu gréckeho premiéra Kyriakosa Mitsotakisa, keďže podľa nej jeho vláda dlhoročne zanedbávala železničnú dopravu v krajine.